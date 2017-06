Durán Barba, confiado para octubre: "Cambiemos tiene un equipo con mucha fuerza y buena imagen"

El consultor político Jaime Durán Barba afirmó hoy que Cambiemos tiene un "equipo con mucha fuerza y con muy buena imagen" para enfrentar las elecciones legislativas de octubre y se mostró confiado en que el oficialismo ganará ya que "las cosas van mejor de lo que se esperaba".



"El gobierno tiene un equipo con mucha fuerza y con muy buena imagen. No tiene porqué tener miedo. Hay una mayoría que apoyará a las listas de Macri", dijo Durán Barba en declaraciones a la FM Radio Con Vos, en las que destacó que "hay muy buenos candidatos, gente que tiene valores y que saben hacer campaña".



En ese marco, el consultor manifestó que el presidente Mauricio Macri "no tiene miedo de perder porque nunca ha perdido" y consideró que "es posible pero poco probable" que pierda en las legislativas de octubre.



Para Durán Barba, "el Gobierno está insólitamente muy bien evaluado, ya que no era de esperarse que esté tan bien" y destacó que "los números de aprobación de Macri son los mejores en toda América" y que "no hay nadie que se le acerque".



"Las cosas van mejor de lo que se esperaba. Argentina está en un momento de esperanza, de construcción y la mayoría sabe que estamos en una situación difícil pero está convencida de que el país va a para arriba, que la transformación será profunda y que hay elementos de la economía que empiezan a mostrar síntomas de recuperación", indicó.



Ante una consulta, señaló que para el gobierno "no es importante" si se presenta Cristina Kirchner o Florencio Randazzo, porque "la estrategia se arma en función del candidato, no de quien tengan como adversario".



"La estrategia siempre es proactiva. Lo importante es lo que expresa el partido, el candidato y cómo se comunican con la gente", indicó.



Finalmente, volvió a cuestionar a la ex mandataria al señalar que, como candidata, "es difícil de asesorar porque ella cree que sabe todo" y "solo escucha a un grupo pequeño de amigos".