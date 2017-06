Durán Barba: "Carrió influye a Macri más que yo"

El asesor en materia de comunicación presidencial Jaime Durán Barba, opinó acerca del rol de la diputada por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al interior de Cambiemos, y consideró que "influye más a -Mauricio- Macri" que él mismo.



El ecuatoriano dijo que la socia política del Gobierno le hace "bien" al presidente, aunque dijo "no" tener "mucha idea" al respecto. "Espero que les vaya bien", señaló, al tiempo que aseguró que no tiene "mucho interés en la política coyuntural".



"Es influyente, sí", dijo sobre la diputada en declaraciones a Clarín. En este marco, dijo que Carrió asesora "más" que él al primer mandatario.



Consultado acerca del panorama electoral y el rol de la expresidenta, Cristina de Kirchner, en los comicios, sostuvo que Macri "no suscita el fanatismo de Cristina". "El cristinismo es una religión, no es una opción racional. Es una religión fanática y por la religión uno puede hacer cualquier disparate", añadió.



Respecto a la posibilidad de un retorno de Cristina en un cargo político, consideró que "nada es imposible". "Ella es una persona con sustancia, o sea, hay gente que por las razones que fuere está dispuesta a llorar, gritar y patalear por Cristina Fernández, como no está dispuesta a hacerlo por la mayoría de los dirigentes actuales. Eso es real", remarcó.