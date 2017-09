Duhalde: "Tal vez al Gobierno le pasó lo mismo que a mí con Kosteki y Santillán"

El expresidente Eduardo Duhalde se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y consideró que "tal vez al Gobierno le pasó lo mismo" que a él con Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los dos militantes asesinados por la Policía Bonaerense en el 2001, durante su gestión.



"Tal vez les pudo haber pasado como nos pasó a (Felipe) Solá y a mí con el tema de Kosteki y Santillán, que se le va la mano a un tipo. Pero puede haber pasado, no puedo hablar de pálpitos", opinó el exmandatario nacional.



Duhalde aclaró que en el caso de Maldonado no cree que el Ejecutivo haya querido "matar a alguien", pero que "hay una sociedad a la que no le es indiferente el tema".



"Si me dicen que Cristina mandó a matar a Nisman, yo no lo creo. O que este gobierno quiso matar a alguien, tampoco lo creo. No lo creo porque son cosas que carecen de sentido común, y la política se alimenta de sentido común", explicó.



Durante una entrevista con Perfil, el exjefe de Estado recordó además que "cuando pasó lo de Kosteki y Santillán" se quedó "toda la noche despierto, ya que es muy jodido para un presidente que pase algo así".



Los jóvenes militantes del MTD Aníbal Verón fueron asesinados a quemarropa por efectivos de la bonaerense durante una manifestación de la que participaban en el Puente Pueyrredón, localidad de Avellaneda, en el 2002.



"Les dije a los ministros que no hablaran. A la mañana siguiente me enteré de que fue ese señor Fanchiotti. Vi que empezaba una conferencia de prensa de Solá con el matador, y le dije que no hablara, que lo metiera preso", precisó..



Por otra parte, el expresidente argumentó que "es bastante lógico lo que ocurrió en el país" con las primarias, en las que ganó el oficialismo en la mayoría de las provincias, porque, a su entender, "este es un Gobierno que ha generado expectativas grandes y hay gente que quiere mantener la esperanza".