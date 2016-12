Duhalde aseguró que no quería asumir en el 2001 por "egoísmo"

El ex presidente Eduardo Duhalde confesó hoy que no asumió directamente la Presidencia de la Nación apenas renunció Fernando de la Rúa por "egoísmo" propio, y si bien consideró que no hay nada en común entre aquella crisis y la actualidad, consideró que el país no supera sus problemas porque "la dirigencia política no ve más allá de sus anteojeras".



Por otra parte, el peronista bonaerense consideró "un disparate" que haya elecciones cada dos años porque obliga a que apenas asume, cada nuevo gobierno deba ponerse en campaña.



En diálogo con Radio Télam, Duhalde contó los meses previos a la crisis de 2001, que según él comenzó a gestarse cuando el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez dejó el Gobierno.



Duhalde sostuvo que tanto él como el ex presidente radical Raúl Alfonsín hicieron grandes esfuerzos por evitar la crisis, pero que no encontraron eco en De la Rúa.



"¿Sabe por qué yo no asumí la presidencia directamente cuando se fue De la Rúa? Por egoísmo. Yo me daba cuenta ya cuando fui elegido senador (en 2001), que no podía estar primero en la línea sucesoria porque me iban a agarrar", confesó Duhalde.



Y siguió su explicación: "Es tal el egoísmo humano y yo no estoy exento de esa debilidades. ¿A quién le iba a convenir agarrar el país en ese momento, si yo sabía que en dos años iba a ser Presidente?", razonó.



Para Duhalde, en los últimos días de su gobierno De la Rúa funcionaba "en modo 'no contesta'".



"Ya no firmaba casi cosas y le costaba mucho decidir", expresó Duhalde, que consideró que el mayor error de aquel gobierno fue declarar el estado de sitio. "No había necesidad de eso. Alguien le aconsejó mal, tomó una mala decisión y terminó así", opinó.



Sin embargo, pidió "no cargar las tintas" contra el ex presidente radical, lo consideró "una muy buena persona" , y explicó que lo defendió en el juicio en que se lo acusó por pagar coimas en el Senado a cambio de la aprobación de la flexibilización laboral. "Era un hombre ético", lo apoyó Duhalde.

Duhalde negó tajantemente algún parecido entre este diciembre y el de 2001, pero abogó por un cambio de paradigma en la dirigencia política.



"Es un disparate tener elecciones cada dos años. Y los legisladores no dicen nada. Los demás países de la región votan cada 4 o 5 años", comparó el ex gobernador bonaerense.



"Este gobierno está todavía haciendo los primeros palotes y ya tiene que ir a una elección. El país se juega algo muy difícil porque el Gobierno quedaría absolutamente debilitado si no gana. Todos esos disparates no se anticipan porque tenemos una dirigencia que, en general, no ve mas allá de sus anteojeras", se quejó.



Por último, aconsejó en época de crisis "no tensionar la cuerda" y "no pelearse públicamente" entre el oficialismo y la oposición.



"Que se encierren 15 días, se dejen de joder y que salgan ya con las cosas resueltas", reclamó.