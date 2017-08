Dos integrantes de la comunidad mapuche declararon como testigos protegidos en el marco de la causa por la búsqueda de Santiago Maldonado y declararon que gendarmes se habrían llevado al joven durante una manifestación en la ruta 40 donde fue viso por última vez el 1 de agosto pasado.



Según publicó el diario Clarín, los testigos confirmaron así ante la fiscalía de Trelew una versión que hasta el momento fue afirmada por organismos de Derechos Humanos pero que no constaba formalmente en la causa judicial.



La semana pasada, de acuerdo a la versión, los dos testigos habían mantenido un encuentro con la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.



Pero cuando Cortiñas se entrevistó con el juez Guido Otranto, éste le explicó que si no revelaban su identidad en los tribunales federales no podría dar como válida su declaración ni considerar su información.



Según este relato, Santiago Maldonado habría sido detenido en la orilla del río Chubut y trasladado a un camión de Gendarmería.



El vehículo, a continuación habría recorrido unos dos kilómetros hacia la salida del campo ocupado donde se desarrolló la protesta, ya casi sobre la ruta.



Por último, los testimonios indican que Santiago Maldonado habría sido pasado a una camioneta blanca de Gendarmería que partió rumbo a Esquel.



La abogada del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, Sonia Ivanoff, dijo que habría por lo menos otras dos personas en condiciones de testificar, y que no lo harían hasta que les ofrezcan garantías especiales de parte del Ministerio de Seguridad.



"Quieren saber que sus vidas no correran peligro antes de hablar", señaló Ivanoff. Ayer también se supo que el último sábado declaró en el juzgado una persona que manifestó haber estado con Maldonado el último 31 de julio, un día antes de la protesta en la ruta 40.



"Este testigo confirmó que Santiago durmió ahí la noche anterior", contó a este diario Andrea Antico, cuñada del joven desaparecido.