Dos fiscales solicitaron embargos millonarios para Cristina y ex funcionarios

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le solicitaron al juez federal Julián Ercoloni el embargo y tasación de más de 140 inmuebles, además de la apertura de cajas de seguridad vinculadas con la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su Gobierno procesados en la causa por presunto fraude y direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

En su presentación, los fiscales le solicitaron al magistrado que "disponga las medidas necesarias para que se proceda a afectar al embargo preventivo decretado en autos los bienes que (...) se encuentran registrados a nombre de la ex presidenta" Cristina Kirchner, además de los pertenecientes a Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido ; al ex secretario de Obras Públicas José López ; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; "así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito" por la ex mandataria a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.