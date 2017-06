Dirigente K indicó que no le darán las PASO a Randazzo: "No queremos que Cristina discuta con su empleado"

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, admitió que el kirchnerismo y PJ bonaerense definieron denegarle la posibilidad de una interna al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo porque, a su entender, no tiene sentido que la expresidenta Cristina Kirchner "discuta con su empleado".



"No queremos que Cristina se ponga a discutir con su empleado. Mis secretarios son mis empleados, un ministro no se presenta a elecciones, el ministro es un empleado del presidente", argumentó el jefe comunal kirchnerista en diálogo con radio Del Plata.



En este sentido, advirtió que la única posibilidad que tiene Randazzo de llegar a octubre, más allá de la oferta en pie de acoplarse a una lista de unidad, es competir por afuera del frente que integre el kirchnerismo, ya que "en las primarias no hay equivalencias".



Señaló además que los intendentes ya definieron que la jefa del Frente para la Victoria sea la "candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires", y desacreditó a Randazzo por el ostracismo en el que se refugió durante el primer año y medio de mandato de Mauricio Macri, en el que no se expresó "sobre las cosas que le pasan a Argentina".



"No pudimos saber lo que piensa Randazzo en todo este tiempo sobre las cosas que le pasan a Argentina y lo que va a seguir y resulta muy difícil. Randazzo va a tener la posibilidad de llegar hasta octubre sino hubiera unas primarias porque en las primarias no hay equivalencias. En estos 18 meses hubo con dos personas con las que no pude hablar, con María Eugenia Vidal y con Randazzo", lamentó el vicepresidente del Instituto Patria.



En declaraciones a radio Cítrica, Ferraresi dijo que una hipotética primaria entre Cristina Kirchner y Randazzo sería "como tener al campeón mundial de boxeo y que suba un pibe al ring y le pegue una patada en la rodilla".



Provocador, pidió "darle la oportunidad de llegar hasta el 22 de octubre, porque en las primarias del 13 de agosto quedaría fuera de poder proponer y ojalá lo escuchemos proponiendo cosas opositoras a este Gobierno".



El referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro salió al cruce de Ferraresi, y lo acusó de "apelar a conceptos "despectivos, soberbios y elitistas".



"Son expresiones que no le hacen bien al sistema democrático. Es un concepto despectivo, soberbio, elitista, de patrón-empleado, cuando el peronismo es todo lo contrario", replicó en declaraciones periodísticas.



En la misma sintonía que Ferraresi, el intendente de Moreno, Walter Festa, aseguró que Cristina Kirchner será candidata por un nuevo espacio político, el "Frente Ciudadano para la Victoria", y que si Florencio Randazzo quiere competir tendrá que hacerlo en una lista de unidad o "ir por afuera" de esa alianza.



Festa dijo que "eso es lo que se está hablando" por estas horas, aunque reconoció que desconoce "cómo queda legalmente el PJ" dentro de este nuevo armado, teniendo en cuenta que los avales presentados por Randazzo son de ese partido.



"Estamos hablando de crear un nuevo frente, el Frente Ciudadano para la Victoria, pero lo importante es que ella (por Cristina Kirchner) decidió lo que todos queríamos, que es ser candidata", sostuvo Festa, en diálogo con Radio Caput.



Por su parte, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, le bajó el tono a la confrontación al afirmar que en el PJ bonaerense siguen "conversando para lograr la unidad" que incluya al exministro.



"Tenemos las puertas abiertas y seguimos conversando para lograr la unidad, incluso con Florencio Randazzo", señaló Durañona en declaraciones a Radio El Mundo, luego de rechazar acusaciones sobre una supuesta "proscripción" al sector que apoya al exministro.



Fuentes del entorno de la expresidenta consultadas por NA desmintieron que esté definido que el kirchnerismo tenga ya decidido conformar una coalición electoral con el nombre "Frente Ciudadano para la Victoria", tal como dejó trascender Festa, pero tampoco lo descartaron.



También negaron que haya sido la exjefa de Estado quien definió blindar al peronismo para que no haya una interna con Randazzo, y aclararon que quienes reclamaron esa postura fueron los propios intendentes, que en su mayoría exigen una lista de unidad encabezada por Cristina Kirchner.



"Así como los gobernadores le dijeron en 2015 a Cristina que no querían a Randazzo y que lo querían a Scioli de candidato, por más que ahora se hagan los boludos, ahora son los intendentes los que le dijeron a Crisitna que quieren lista de unidad que la encabece ella. si Randazzo quiere ser parte de esa lista, bárbaro. Y sino se va a tener que buscar otro lugar", concluyeron.