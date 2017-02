Diego Lagomarsino: "Nisman tomó la decisión de dispararse"

El técnico informático Diego Lagomarsino se refirió a la muerte de Alberto Nisman y dijo que, para él, el fiscal "tomó la decisión de dispararse".





"Mi opinión personal es que él tomo la decisión de dispararse, lo que no sé es por qué", afirmó Lagomarsino en el programa "Desayuno Americano". En tanto, consultado acerca de si creía que fue un suicidio inducido dijo: "No lo sé"."Por Alberto siento mucha pena. Yo cuando me entero de la muerte de él la mañana del 19 estabamos con mi mujer en la cama y nos pusimos a llorar y le dije que yo le había dado un arma el día anterior. Sentí una mezcla de sentimientos: por un lado, se muere una persona por la que sentís aprecio y, por otro, vos le diste el arma, haya pasado lo que haya pasado. Yo no le tengo bronca a Alberto, mi psicólogo no lo puede creer".El informático también se refirió a los trascendidos según los cuales él sería un espía. "Se dijo que era agente del Ejército, de la Side, de la Fuerza Aérea y de la Policía Federal, ni se ponen de acuerdo. No lo fui, ni lo soy, ni tengo parientes. No existe relación mía con servicios de inteligencia".Por último, Lagomarsino se refirió a las dichos de la ex mujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien dijo que él tuvo "una participación en el crimen". "Yo me fui a las 20.30 y hay gente que siguió chateando con él y otra gente que habló con él. Después en tres oportunidades cuando va el forense, en la autopsia y en la junta médica dijeron que la muerte fue el domingo cerca del mediodía. Ahora hablan del sábado. Quieren armar algo. Creo que (a Arroyo Salgado) le conviene porque sino no tiene nada. Hasta llegué a pensar que alguien la está obligando a actuar como está actuando".