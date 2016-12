Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto bancario pero el gremio ratificó el paro del miércoles

El Ministerio de Trabajo dictó esta noche la conciliación obligatoria en el conflicto con los empleados bancarios, pero el gremio ratificó el paro del miércoles en todos los bancos extranjeros agrupados en la cámara ABA y en el Banco Central.En un escueto comunicado, La Bancaria, el sindicato que encabeza Sergio Palazzo, ratificó la huelga de este miércoles, pero no se pronunció sobre la medida de fuerza anunciada para este jueves en todos los bancos, ni sobre la convocatoria del Ministerio para seguir las negociaciones el viernes.Asimismo, aclaró que en virtud de que la cámara ABE (banca especializada) adhirió al acuerdo suscripto por ABAPPRA y ADEBA, se suspendió la medida para las entidades de esa entidad. Ante el conflicto, la cartera laboral que conduce Jorge Triaca convocó a La Bancaria y a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) a una nueva audiencia para el viernes con el propósito de destrabar el conflicto.El Ministerio explicó que en el encuentro "se continuará la negociación de un bono extraordinario de fin de año, en el marco de la negociación por sectores, según lo consensuado en el último encuentro del Diálogo para la Producción y el Trabajo".El gremio de Palazzo había convocado a un paro en todas las entidades financieras extranjeras para este miércoles por la negativa de pagar un bono de fin de año , y para el jueves se sumaba todos los bancos, con lo que la actividad iba a estar prácticamente paralizada.La medida de fuerza es consecuencia de una profundización de las protestas de los empleados bancarios, que anteriormente habían concretado paros parciales durante las últimas tres horas de atención al público.En este conflicto, el gremio acusó al ministro Triaca, y a los bancos extranjeros de ser "los principales responsables" de la conflictiva situación. Así se expresó el secretario de prensa del sindicato, Eduardo Berrozpe, en protesta por la decisión de no homologar el acuerdo que contempla una compensación salarial para este año."Los bancos extranjeros se sienten dueños del país porque Macri es dependiente del endeudamiento externo. Y el endeudamiento galopante nos va a llevar a una situación caótica", advirtió Berrozpe, en declaraciones radiales. El sindicalista aseguró, además: "Nos mandaron a la AFIP, pretendieron abrirnos varios frentes, hay conductas mafiosas".En ese sentido, fustigó: "Hubo presiones de diversos tipos. Las presiones a las que han sometido al secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo son importantes". Berrozpe argumentó que "para cumplir el acuerdo que se firmó no es necesaria la homologación"."El ministro de Trabajo y los bancos extranjeros son los principales responsables del conflicto. Esperemos que Triaca no sea irresponsable y no tengamos que ir a un paro de 48 horas la semana que viene", alertó.