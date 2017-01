Diana Conti: "Vidal se divorció y sigue siendo vista como la niña dulce y bonita"

"No descarto que con su buena imagen, sea candidata testimonial. Si así fuera en la elección de senadores se impone la polarización y Massa y Stolbizer no son candidatos para polarizar, ellos mismos eligieron el 'camino del medio'", los corre de la cancha.



- ¿No pagaría un gran costo Vidal?, pregunta el periodista incrédulo.



- ¿Con el perdón de que goza? ¿Qué dirigente político recién elegido se divorcia, y sigue siendo vista como la niña dulce y bonita? Ningún otro hubiera tenido ese perdón. Y ella sí. Y a pesar de su absoluta inacción en todos los temas. Ella hace boquita y te quedas enloquecido, lanza Conti y frunce la boca con ánimos de imitación.



¿Y Cristina Kirchner, va a ser candidata? "No la veo en eso, aunque me gustaría. Ni por Santa Cruz. El trasvasamiento generacional que fomentó, lo sigue sosteniendo".



- Si es así, sobre todo en Provincia, a La Cámpora, a fieles kirchneristas como usted, ¿no les genera un problema serio?



- Por supuesto, pero ella no tiene que hacerse cargo. Somos grandes. Creo que por eso el Congreso del PJ de la Provincia fue inteligente, la unidad es fundamental. Con la diáspora gana la derecha. Puede haber PASO, pero sin trauma.



Desde hace años un emblema del ultrakirchnerismo, su frase de "Cristina eterna" quedó para la antología. Pero no tantos recuerdan que completó el mandato de senador de Raúl Alfonsín (en el Senado conoció a Cristina y a Néstor), y con la Alianza y desde el Frepaso fue secretaria de Derechos Humanos de Fernando de la Rúa, de quien habla con respeto. Vive cerca de la quinta de Olivos y lo visitaba algún fin de semana. "¿Es verdad Diana -se enojaba De la Rúa- que los chicos revuelven la basura para comer?", le quedó unos de esos diálogos de tiempos en que estallaba la Argentina de la convertibilidad.



En la dictadura trabajó en el estudio de la familia Ravignani, que asesoraba al CELS de Emilio Mignone. Luego fue secretaria de un juzgado criminal, y de una sala de la cámara del crimen en la que revistaban Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, con quien abriría el estudio jurídico. "Cuando entramos al Frente Grande, le dije 'Zaffa', vamos a disolverlo. Es que los penalistas con los honestos, no ganás plata. ¿A quién íbamos a defender sin joder al partido?"



Vuelta al presente. Conti minimiza la corrupción K, sostiene que hay una "persecución" contra Cristina y su familia. "Nada le ha hecho mella en su imagen".