Un comisario y cinco policías de San Juan fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en la comisaría de la localidad de Chimbas, acusados de plantar pruebas, liberar zonas y revender drogas.



Según confirmó este martes el juez federal Leopoldo Rago Gallo, las detenciones de los efectivos y también la de un civil, se llevaron a cabo, luego de una investigación que comenzó el año pasado en la que también hubo policías involucrados.



En conferencia de prensa, el juez Rago Gallo señaló que uno de los motivos que llevaron a la detención de los policías, entre ellos el jefe de la Seccional 17ª, de Chimbas, es que los mismos habrían utilizado droga no declarada como prueba falsa en diversos operativos.



Los detenidos fueron identificados como el jefe de la comisaría, Rodolfo Andrada; el oficial inspector Fabián Olivero, el oficial ayudante Franco Cristofaletti, el cabo Martín Tello, y los agentes Juan Figueroa y Juan Alberto Poblete.



Según el magistrado, "el circuito comenzaba en operativos en los que si hallaban estupefacientes" no la declaraban y luego la usaban para "plantar como pruebas falsas o incluso para revenderla". En tanto, el civil que fue identificado como Juan Ramos, es quien habría cumplido el rol de vendedor de la droga que secuestraban en los operativos y no declaraban.



Además, en la investigación surgió la sospecha de que los policías dejaban "zonas liberadas" a delincuentes en el área que les tocaba proteger.



Durante la conferencia, el juez federal comentó que la causa surgió de una serie de escuchas por las que en abril del año pasado fueron detenidos varios jefes policiales, entre ellos el subjefe de Drogas Ilegales de la provincia.



Los operativos realizados este martes a la madrugada fueron realizados por personal de Gendarmería Nacional.



Tras los procedimientos realizados en la comisaría de Chimbas, y en las viviendas de los involucrados, el ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi habló con radio AM 1020 y destacó: "La investigación se da en el marco del fuero federal, la lleva adelante Gendarmería en la Comisaría 17 y probablemente llegue a otras dependencias. Es una investigación del mal actuar de varios policías, en una causa similar a la del año pasado no necesariamente con conexión".



Y agregó: "Tiene que ver con policías, que tienen mucho tiempo en la fuerza, sospechados de un mal proceder. En el Gobierno estamos dispuestos a terminar con esto".