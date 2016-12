El clásico rumor de los saqueos de fin de año incomodó visiblemente a las cabezas de Cambiemos a lo largo de las últimas semanas. Mauricio Macri mismo salió a negar la posibilidad. "Diciembre es un mes maravilloso en la vida de los argentinos", aseguró el presidente. El jefe de Gabinete Marcos Peña se expresó en líneas similares. Mientras tanto, altas fuentes de los organismos de seguridad porteños aseguraban en privado que la nueva Policía de la Ciudad tiene la capacidad operativa para resistir disturbios y robos masivos.



Hay otros frentes más inquietos. La semana pasada, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich realizó una presentación al respecto en el juzgado federal del doctor Julián Ercolini, tras un relevamiento de redes sociales, en donde participó la AFI. En la denuncia, se señala puntualmente a Pablo Chamorro, militante del partido MILES, cuyo máximo referente es el ex piquetero Luis D'Elía. Sin embargo, el Gobierno hoy tiene información un poco más concreta que un post antojadizo en Facebook.



Un informe interno de la Policía Federal, del que participó un equipo de sociólogos, asegura que la instigación para salir a saquear existió en las últimas semanas y que tuvo dos principales referentes: el ex piquetero Luis D'Elía y el ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, a través de una red de punteros. Los relevos fueron realizados por la PFA en, precisamente, Tres de Febrero y La Matanza, además de zonas como San Martín y José C. Paz. Se visitaron sectores como el Fuerte Apache, las villas Carlos Gardel, La Cava y Uruguay en San Isidro.



A pesar de esta agitación, según el informe, el quórum de los vecinos para salir a las calles en forma violenta es muy escaso. El informe asegura que punteros ligados a Curto visitaron villas de Tres de Febrero para arengar vecinos a saquear comercios. En muchos casos, los punteros terminaron echados. Un referente barrial comentó a miembros de la PFA que "ya estaban cansados que nos usen para cometer delitos, para los que se enriquecen y roban y no dan nada a cambio".



Hay otro punto en el informe mucho más oscuro: el presunto intento de estos punteros para reclutar a varios delincuentes, principalmente transas de paco. La negativa de los narcos fue tajante de cara a algo casi obvio; no tendrían ninguna cobertura en caso de una redada de las fuerzas de seguridad.