Maestras se burlaron de un niño de siete años que se orinó encima luego de que no lo autorizara a ir al baño en una escuela del distrito bonaerense de Hurlingham, según denuncio su madre.



La burla de la docente se replicó en compañeros de clase, lo que ocasionó que el nene no quiera volver a clases en la Escuela 27 de esa zona del oeste del Gran Buenos Aires.



Es más, fue reproducida por otra maestra con un micrófono a la salida de la escuela que anunció que "hay un meado" en segundo grado, lo que reprodujo el escarnio a compañeros de otros grados.



Según contó Yésica, la madre del pequeño, todo se inició cuando restaban unos 15 minutos para terminar el horario de clases el miércoles y el chico pidió permiso para ir al baño a su maestra de segundo grado.



La docente le negó al permiso al chico, que no pudo resistir y se orinó encima, situación por la que no recibió asistencia.



Al salir de la clase, cuando se organizaban las filas, por un micrófono otra docente anunció: "Pobre la señorita de segundo grado, tiene un meado".



Lo primero que se enteró Yésica es que su hijo había tenido un accidente y se había hecho en pis.



"Cuando llegamos a casa, mi hijo mayor -de 9 años- me contó: '¿Sabés, mami, que la maestra de tercero dijo por micrófono que la señorita de segundo tiene un meado?'", contó la mujer a diario Crónica.



La madre del nene presentó una nota de protesta en la escuela, en la que le respondieron "las maestras solemos hacer estos chistes", según indicó.



La vicedirectora del colegio a vicedirectora del colegio, Silvana Calvari, aseguró en la mañana de este miércoles que los padres fueron atendidos en su requerimiento y que la institución trabaja para que el chico retorne a clases.



Dijo que se le envió una disculpa a la familia y negó que se piense en apartar a la maestra en cuestión.