Denunciaron que Cristina posee otro hotel para "lavar dinero"

La diputada nacional Margarita Stolbizer denunció ante el fiscal Gerardo Pollicita que la ex presidenta Cristina Elisabet Kirchner es la "dueña oculta" del hotel Waldorf, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, establecimiento que utilizaría como pantalla para lavar dinero a través de un "modus operandi" similar al investigado en Alto Calafate, el hotel que operaba la sociedad Hotesur.



En la presentación judicial, que se realizó a fines de la semana pasada, Stolbizer afirmó que entre los clientes más asiduos figuran personal de Valle Mitre, una empresa del empresario detenido Lázaro Báez.



Para la diputada nacional se trataría de contrataciones de habitaciones simuladas, tal como sucedió con los hoteles Alto Calafate, Los Sauces, La Aldea Las Dunas, ubicados en la Patagonia, según reveló el equipo de investigación de La Cornisa, que se emite por América TV.



El hotel Waldorf se encuentra en Paraguay 450, en el centro porteño. Figura como adquirido por Osvaldo "Bochi" Sanfelice, con el mismo entramado legal que usó Néstor Kirchner para comprar Alto Calafate.



Stolbizer y su asesora Silvina Martínez denunciaron en el escrito que presentaron ante Pollicita que Sanfelice hizo las veces de testaferro, prestanombre de la familia Kirchner. Es por ello que solicitaron al fiscal que incorpore esta nueva información en la causa Hotesur.



"(Al Hotel Waldorf) se le inyectaron fondos de manera irregular, a través del alquiler simulado de habitaciones por parte de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez", indicaron.



Valle Mitre es, según Pollicita, la pantalla por la que los Kirchner vehiculizaban el cobro de coimas que les abonaba Lázaro Báez, apenas obtenía los fondos de los contratos de obra pública.



Pollicita ya probó que, en su momento, Sanfelice había instrumentado la compra del hotel Alto Calafate sin aclarar a los vendedores que el verdadero adquirente era Néstor Kirchner.



Además de haber sido socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, Sanfelice fue apoderado de casi todas las empresas de la ex familia presidencial, como Hotesur, Los Sauces y CoMa SA. Así, participó en numerosos contratos y operaciones inmobiliarias para los Kirchner. "Pero fundamentalmente fue el escudo de Néstor Kirchner (y posteriormente su viuda y sus hijos) para realizar diferentes operaciones ocultándose y así se ha probado en la causa (Hotesur)", declaró Silvina Martínez.



A partir de su vínculo con la familia Kirchner, se explicó en la presentación judicial que el patrimonio de Sanfelice fue creciendo año tras año sin la debida justificación. En este sentido, en 2007 declaró bienes por 1.265.837 pesos. En 2008 los duplicó, al llevarlos a 3.245.081 de pesos. Y en 2009 compró el Hotel Waldorf por 6.335.000 pesos, casi el doble de su patrimonio declarado.



"No sabemos de dónde sacó los fondos Sanfelice para adquirir el porcentaje mayoritario de las acciones de la empresa dueña del Hotel Waldorf, de 120 habitaciones. Desde que adquiere la mayoría del capital social, Sanfelice preside el directorio de la empresa. Creemos que este hotel también es de propiedad de la familia Kirchner quien se escuda detrás de Sanfelice, tal como ocurrió en los otros negocios", afirmó en su presentación Stolbizer.



La diputada y su asesora Martínez sospechan que el Waldorf es, igual que el Alto Calafate, "una pantalla para lavar dinero de la corrupción".

Ambos, antes de ser adquiridos, eran deficitarios. Pero apenas Sanfelice firmó la operación, advirtieron que la facturación de los dos fue aumentando de manera ostensible y sospechosa.



El Waldorf tuvo un ejercicio negativo en 2009. Pero en 2010 el saldo positivo ascendió a 879 mil pesos. Ya en 2012 ganó un millón de pesos. Según los balances, la facturación creció de manera sostenida. Fueron cuatro millones y medio en 2009, más de 6 millones de pesos en 2010, casi 8 millones de pesos en 2011 y casi 9 millones de esos durante 2013.



En el escrito, la diputada, aliada de Sergio Massa en el frente 1País, señaló: "¿Y cómo pudo aumentar considerablemente su facturación? Utilizando la misma metodología que en el Hotel Alto Calafate y gracias a los ingresos que le proporcionaba en forma mensual y continúa el empresario Lazaro Baez. Asi, tal como puede comprobarse de los libros IVA VENTAS de la empresa HOTEL WALDORF SA, existen cientos de asientos que referencian habitaciones que fueron facturadas y abonadas por Valle Mitre SA. Esta empresa figura como cliente habitual del Hotel Waldorf por lo menos hasta el 2013. En el libro referenciado puede encontrarse la fecha de facturación, el monto y los datos de la factura".



"Como bien ha expresado en su último dictamen (en relación a Pollicita), Valle Mitre era una empresa pantalla que se dedicaba a recibir el dinero ilícito proveniente del Grupo Baez y lo aplicaría a una actividad lícita: la hotelera. También ha quedado demostrado que Valle Mitre fue utilizada como un instrumento para poder transferir a los Kirchner los fondos provenientes de la obra pública bajo un manto de licitud", agregó Stolbizer.



Valle Mitre SA es la empresa que alquiló y administró los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz. Báez la compró en 2008. A partir de entonces creció sin parar. Y creció en la exacta proporción en la que aumentaron los contratos de obra pública de Lázaro y el dinero que retiró la familia Kirchner de sus hoteles.



"De esta forma, claramente podemos afirmar que Sanfelice compró el Hotel Waldorf ocultando a la familia Kirchner en la operación, tal como lo realizó otras tantas veces. Y en forma posterior a la adquisición, Lázaro Báez, a través de la empresa Valle Mitre SA, inyectó mensualmente sumas de dinero bajo el concepto de alquiler de habitaciones (las cuales sospechamos nunca fueron utilizadas), tal como ocurría con el resto de los hoteles de la familia Kirchner", reveló Stolbizer.