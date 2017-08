Denuncian que Macri no declaró un lote de 900 millones de pesos

Una investigación periodística señaló que el presidente, Mauricio Macri, omitió presentar en su declaración jurada una propiedad de 32,5 hectáreas valuada en 900 millones de pesos.



Según el diario Página 12, el primer mandatario no declaró el lote, ubicado en la localidad de Bella Vista, una zona de barrios cerrados al norte del conurbano bonaerense.



La valuación fiscal del terreno es de 122 millones de pesos, su valor al acto de 477 millones de pesos y el de mercado no baja de mil millones, de acuerdo con los precios que piden inmobiliarias de la zona.



El matutino informó que el lote no figura en ninguna de las declaraciones de bienes presentada por el mandatario, quien en 2012 negó ser dueño de ese predio.



En el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires fue registrado cuando aún no se había subdividido el Partido de General Sarmiento; hoy corresponde a Bella Vista, partido de San Miguel.



Sin embargo, ya no se trata de un terreno baldío porque allí se edificó el barrio cerrado Buenos Aires Village, que según su desarrollador inmobiliario comprende 250 unidades de vivienda, de casi mil metros cuadrados de promedio. Uno de esas fracciones se ofrece por 220.000 dólares, que equivalen a 3,9 millones de pesos.



El barrio Buenos Aires Village fue construido por Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (Eidico, no Emdico), uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país.