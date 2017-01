Del Papa a las hijas de Alberto Nisman: "Rezo por su memoria"

El papa Francisco saludó en el Vaticano a las hijas de Alberto Nisman y a su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quienes ahora viajarán a Israel para participar en un homenaje al fallecido fiscal de la causa AMIA





El encuentro se produjo al término de la tradicional Audiencia General que se realiza los miércoles en la Plaza de San Pedro.





Arroyo Salgado y sus hijas, Iara y Kala, se encontraron con el Sumo Pontífice en el aula Pablo VI de la Santa Sede, donde mantuvieron una breve charla: según trascendió, Francisco les habría comunicado su deseo de que se resuelva a la brevedad la investigación por la muerte del fiscal.





"Fue un encuentro conmovedor y reparador. (El Papa) nos transmitió que siempre rezó por la memoria de Alberto Nisman y también por mis hijas. Yo le pude pedir que siguiera rezando para llegar a la verdad", contó Arroyo Salgado en una entrevista que brindó a radio La Red.





La jueza federal de San Isidro destacó además "el valor que este gesto tiene después del dolor que pasaron sus hijas por el fallecimiento y por cómo se politizó la situación y se desprestigió la memoria".





Reconoció que durante el diálogo con el Pontífice no se profundizó en las circunstancias de la muerte de Nisman porque "no era el ámbito, no correspondía", pero agregó: "Creo en la justicia divina y en la justicia de los hombres, de la que formo parte".





"Creo en Dios, tengo formación religiosa, no soy practicante; íntimamente nosotros logramos procesar este hecho y la convicción que teníamos con mis hijas sobre lo que había ocurrido con su papá pudo probarse en el expediente. Creo que vamos a llegar a la verdad", dijo.