Declara Parrilli y el jueves será el turno de Cristina Fernández

El ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y el ex jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena fueron citados a declarar este martes en la causa AMIA ; en tanto el jueves será el turno de la senadora electa y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.