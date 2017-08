De Vido será juzgado el 27 de septiembre por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido se sentará en el banquillo de los acusados el 27 de septiembre para responder por estrago culposo y administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once, en lo que será el primer juicio oral contra el ex funcionario.





La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 4, que además ordenó la llamada "instrucción suplementaria" con más medidas de prueba, aceptó convocar a 84 testigos, entre ellos el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y a sindicalistas ferroviarios como Rubén Pollo Sobrero y Omar Maturano, según la resolución.





De Vido y el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Gustavo Simeonoff, el otro procesado que será sometido a juicio, deberán concurrir el 22 de agosto a los tribunales para notificarse en persona sobre su enjuiciamiento.





tragedia-de-once.jpg Manifestación por la tragedia de Once



En una extensa resolución de los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel se admitió medidas de prueba pedidas por las defensas y por las cinco querellas que actuarán en el juicio; cuatro por los familiares de las víctimas y la Oficina Anticorrupción.





Entre otras medidas, se ordenó un "examen mental" a De Vido y Simeonoff que estará a cargo de peritos del Cuerpo Médico Forense, también una pericia informática y se aceptó convocar a declarar como testigos a los profesionales que confeccionaron informes relativos al "estado de salud" del maquinista del tren siniestrado, Marcos Córdoba, ya condenado en un juicio anterior.





El tribunal dejó en suspenso pedidos para citar como testigos al ex ministro de Economía Martín Losteau, al ex secretario Legal y Técnica Carlos Zanini y al ex vicepresidente Amado Boudou , entre otros.





Por otra parte, pidió como prueba nueva un informe a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sobre la explotación que hizo Trenes de Buenos Aires (TBA) de los ramales Sarmiento y Mitre entre 2010 y 2015.





Es uno de los primeros juicios orales por la tragedia en la estación de Once que causó 51 muertos y centenares de heridos.