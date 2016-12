De Vido negó tener vínculos con Odebrecht

El exministro de Planificación Federal y diputado Julio De Vido rechazó cualquier vinculación con los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber pagado en el país.



"Desde ya niego haber recibido sobornos de esta empresa y de ninguna otra", afirmó De Vido, quien acusó a "medios oficialistas" de no contar que, según sostuvo, "el socio de Odebrecht en la principal obra que tiene en Argentina es Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, a través de Iecsa" para realizar obras por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.



A través de una red social, el exministro indicó: "Queremos que se identifique quiénes son los supuestos intermediarios que cobraron y que digan a qué funcionarios les pagaron".



"En ninguna de las causas que se me siguen se ha encontrado una sola prueba en mi contra en ese sentido", sostuvo el exfuncionario.



Asimismo, afirmó que que la intención de algunos medios de dar la información sobre la constructora brasileña fue "poner nombre y apellido a una declaración que no se refiere a nadie en particular". "Macri le reconoció a Odebrecht y a su primo un incremento de 800 millones en el presupuesto de la obra sin ninguna justificación", dijo De Vido, al referirse a las tareas de soterramiento del Sarmiento.



Y agregó: "Si fuera cierto que así se mueve esta empresa, ni quiero imaginar cómo hicieron para obtener un beneficio tan escandaloso".



El diputado nacional del FPV insistió en que Odebrecht y la compañía Iecsa son socios en la obra de gasoductos en Córdoba realizada "con caños de Techint".



Este jueves, la Oficina Anticorrupción (OA) se contactó con fiscales e investigadores de Brasil para pedir información y elementos de prueba en la causa por el presunto pago de sobornos de 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a funcionarios de la Argentina entre 2007 y 2015.



La OA, que dirige Laura Alonso, se comunicó con la Justicia del país vecino luego de que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos en la Argentina.



El objetivo de la Oficina es colaborar en la individualización de los negocios a través de los cuales se habrían efectuado los pagos y determinar la identidad de sus receptores, para luego disponer esa información a los jueces y fiscales que intervienen en las causas referidas.



La constructora brasileña deberá pagar una multa por 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales: puntualmente sobre la Argentina, la firma sostuvo que pagó y generó sobornos por más de 35 millones de dólares entre 2007 y 2014.



La información se dio a conocer como parte de un acuerdo judicial por el que las firmas Odebrecht y Braskem se declararon en Nueva York culpables de violar normas contra sobornos fuera del país, como resultado de la investigación en Brasil del caso conocido como "Lava Jato".