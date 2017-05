El diputado del Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren aseguró que el sector político liderado por Sergio Massa no tiene "nada de kirchnerista" y aseguró que el Gobierno nacional pretende "polarizar" el espectro político.



"(La grieta) se planteo en términos de conveniencia política, el principal que lo ha instalado es el gobierno que quiere polarizar siempre con Cristina (Kirchner), plantea que Argentina solo tiene la opción Mauricio (Macri) o Cristina (Kirchner)", manifestó De Mendiguren.



"Se intenta instalar que la opción es corrupción o ajuste y que en el medio no hay nada más. Por otra parte nosotros recorremos el país, la provincia, y la gente nos dice que no llega a fin de mes, que la plata no alcanza", añadió el legislador en declaraciones a radio El Mundo.



De Mendiguren aseguró que el massismo ha decidido "no entrar en ese barro" y que presenta opciones para bajar de forma inmediata los precios de los productos de la canasta familiar.



"Nosotros hablamos del presente, planteamos los problemas de bajar los precios ya, mostrando donde están los recursos y cuanto puede significar para las arcas del Estado", señaló.



"Con respeto al futuro no entramos en esto (la polarización). No tenemos nada de kirchneristas porque fuimos quien derrotó al kirchnerismo. Queda claro que no somos kirchneristas", agregó.