De joya del staff macrista al apuro por alejarla de la gestión

Hace un año esta señora estuvo aquí, en estas mismas páginas. Era en ese momento una CEO exitosa y con reconocimiento internacional, designada para la presidencia de la aerolínea de bandera por el recién asumido Mauricio Macri. Hoy Isela Costantini vuelve aquí por ser la primera funcionaria de alto rango que abandona la gestión de Cambiemos.



Todo cambia, dicen. Todo pasa, decía Julio Grondona. Pasó un año y para el Gobierno nacional Costantini ya no es la gerenta brillante que era. Hubo dos puntos que precipitaron su salida. El primero es que la ex CEO de General Motors cerró un acuerdo paritario con aumentos del 49% para los pilotos y que el lunes pasado no cuestionó el paro de los gremios aeronáuticos y decidió suspender directamente los vuelos.



Pero el segundo fue más importante y determinante para su salida: Isela Costantini no compartía lo que entendió como privilegios que el Gobierno le pretende dar a Avianca para obtener rutas estratégicas en el país.



La "puerta" de Avianca es el empresario Carlos Colunga, vicepresidente de Avian Líneas Aéreas. Ya adquirieron 12 aeronaves para empezar a operar en las mejores rutas argentinas. Colunga tiene una llegada directa a la Casa Rosada, ya que antes de ser vicepresidente de Avian, dirigió Mac-Air, una firma de Franco Macri que fue vendida a Avianca.



Pero la cosa ya se había complicado mucho antes. Costantini no se llevaba bien con Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete y antes ejecutivo de LAN, que pretendía acelerar una política de "cielos abiertos" e impulsaba un achique de Aerolíneas Argentinas para reducir el déficit. Claro, tampoco funcionó bien su relación con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



Isela Costantini no está acostumbrada a fracasar y entendió que la estrategia del Gobierno haría que Aerolíneas se tenga que achicar y perder peso, con riesgo de aumentar las pérdidas que ella había intentado disminuir.



Mario Dell'Acqua, un ingeniero de 62 años, que cuando asumió Macri fue designado al frente de Intercargo, fue nombrado precipitadamente como remplazante de Costantini. No comenzó bien, porque sus primeros dichos fueron: "No conozco nada del mercado de una compañía aérea" y agregó: "Lo único que conozco es algo de rampas... les pido que me ayuden a entender".



Dell'Acqua fue convocado por la gestión Macri cuando se desempeñaba como director de Proyectos en Techint, en donde había ingresado en 1979.



Es egresado del Liceo Naval Almirante Brown, estudió en Harvard y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.



El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, intentó quitarle peso a la retirada de Costantini y dijo que "Isela se fue de común acuerdo. La conozco desde hace mucho tiempo y tengo la mejor opinión profesional sobre ella. Creo que hizo un trabajo de mucho valor", aunque reconoció que "hubo mucho desgaste" en su año de gestión.



Más allá de todo, lo que no pudo desmentir el ministro Dietrich es que él fue quien le pidió la renuncia.



Los vaivenes de una renuncia "anunciada"



Son seis los gremios con los que Costantini debió negociar: APA (personal de tierra), APTA (técnicos), AAA (aeronavegantes), UPSA (jerárquicos), APTA (pilotos de Aerolíneas) y UALA (pilotos de Austral). Para ella,

las negociaciones funcionaron y para los gremios también. El resquemor que había producido su llegada desapareció al poco tiempo de asumir su cargo.



Pero esa capacidad que tuvo para el diálogo con estos sectores justamente fue lo que minó su situación del Gobierno.



Fuera de Malvinas

Justo en el momento en que Costantini se estaba yendo, Aerolíneas Argentinas quedó fuera de la lista de operadoras que podrán unir el continente con las islas Malvinas. Quizás puedan haber existido complicaciones en las normas del derecho aéreo internacional y también algunas tensiones políticas entre Buenos Aires y Londres, pero lo concreto es que las operadoras que pueden aspirar a este destino son algunas aerolíneas de Chile o Brasil.



Aquellos elogios del ministro

Hace 20 días, cuando nadie imaginaba las tensiones internas, el ministro Dietrich había salido a elogiar a la ex titular de la línea de bandera.



"Con la gestión de Isela y su equipo en Aerolíneas, que es de lujo, cero politizado, se ha reducido de US$1.000 millones que iba a generar de necesidades de caja en 2016 a US$300 millones, respecto de los más de US$600 millones que consumió Mariano Recalde con todo lo que gastó más todas las deudas que dejó".



También sostuvo en ese momento que "Aerolíneas debe competir y se trabaja para ello. De hecho, Aerolíneas tiene muchas fortalezas: el 80% del mercado, una marca valiosa tanto adentro como afuera, y hay una relación emocional con los argentinos, además de tener un servicio que mejoró este año, con rutas, puntualidad y frecuencias".



Alfonsín la defendió

El diputado nacional de la UCR-Cambiemos Ricardo Alfonsín criticó la salida de Costantini y apuntó a sus aliados. Dijo que la salida de la CEO se debió a "incumplimientos" por parte del Poder Ejecutivo respecto a la creación de "condiciones" de sustentabilidad para la línea de bandera y cuestionó la autorización a empresas extranjeras de bajo costo a realizar vuelos de cabotaje. "¿Estuvo alguna vez el Gobierno sinceramente interesado en fortalecer Aerolíneas Argentinas? Si así fue, es evidente que cambió", dijo.



Lo último

Después de la partida de Costantini, el ministro Dietrich se reunió con representantes de los gremios. El encuentro se realizó en la sede gremial de APA, para evitar una confrontación directa, y los gremialistas decidieron desactivar una medida de fuerza y movilización prevista para el martes, cuando comience la asamblea pública para otorgar rutas aéreas a otras empresas.



Según un vocero sindical, "sólo se realizará una movilización frente a la sede del Palacio de Hacienda, donde se hará la asamblea pública".



"Se la hicieron muy difícil", aseguró el kirchnerista Recalde



"Por algo la echan a Costantini. Ella no había despedido, había firmado una paritaria muy buena", dijo Mariano Recalde, titular de Aerolíneas en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.



"A Isela se la hicieron muy difícil. El Gobierno favoreció a la competencia. Vienen beneficiando a LAN desde hace tiempo. Entregar rutas a empresas privadas tiene que ver con una concepción. El Gobierno cree que mientras más competencia hay es mejor. Esto ya lo experimentamos", acotó.



Además sostuvo que Costantini "continuó con el plan del Gobierno anterior y eso detonó su salida".



También dijo que con el manejo que pretende darle el Ejecutivo a Aerolíneas "van camino a una crisis, porque no solamente se achicó el mercado aerocomercial, porque hay menos pasajeros, sino que se ponen a jugar más competidores con vínculos muy estrechos con funcionarios. Este año no fue bueno económicamente. Fue bueno en la operación, en el servicio pero en los resultados económicos fue malo. Recaudó, por lo menos, U$S200 millones menos que el año pasado".



El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo que es "una muy mala noticia" la salida de Isela Costantini y afirmó que "no renunció, fue echada".



El dirigente afirmó que la ex CEO de GM "se iba a quedar e iba a seguir peleando para que le dieran el presupuesto que le habían recortado". Al respecto acotó que Costantini "requería US$400 millones para el año que viene, y le asignaron sólo U$S160 millones".



Finalmente, advirtió de que el gobierno de Macri "estuvo asignando rutas y recursos a empresas transnacionales que compiten con Aerolíneas, y eso la tenía bastante preocupada".



Declinó ser número uno de GM en China para ser funcionaria



Hace sólo un año Isela Costantini parecía ser el símbolo mismo del nuevo gobierno. CEO exitosa, joven, con reconocimiento internacional y acostumbrada a pelear mano a mano en ambientes duros, como el de la industria automotriz.



Hoy tiene 44 años. Nació en Brasil, pero sus padres son sanjuaninos que se radicaron en ese país antes de que ella naciera. Ahora tiene dos hijos, de 10 y 12 años, está divorciada y su actual pareja es Fernando

Cinalli, dirigente de Idea.



Cuando fue tentada a sumarse al gobierno de Macri era la presidenta de General Motors Argentina y una de las mimadas de la automotriz multinacional, que le había ofrecido ser la número uno de GM en China. En esa oportunidad rechazó la propuesta.



Lógicamente su decisión sorprendió al mundo empresarial. Dirigir la compañía en el país asiático significaba estar al frente del mercado automotor más grande del mundo, con 12 millones de unidades por año. Cerca de 20 veces más de lo que se produce en la Argentina.



Pero la mujer optó por Aerolíneas. Dicen que tuvo mucha más influencia la vida familiar que la de desarrollo de su carrera. Irónicamente quien convenció a Costantini fue Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, que ahora empujó su partida.



No habló cuando asumió y tampoco al dejar el cargo



Isela Costantini no habló mucho cuando la designaron. Tampoco dijo mucho durante su gestión en Aerolíneas. Ahora directamente no abrió la boca. Será que sabe que el ambiente de los grandes negocios es chico y todos se vuelven a cruzar con todos alguna vez.



La ex funcionaria comenzó su carrera en GM de Brasil en 1998 en el área de Marketing y Ventas, donde desempeñó varias funciones.



En 2002 fue transferida a la planta de Pickups de Arlington, Texas, como gerenta de Planta de Chasis.



Después de algunos años de trabajo exitoso, GM hizo que regresara a Brasil para desempeñarse como

gerenta de Programas. Allí también cubrió distintas áreas de la empresa hasta que, en febrero de 2012, fue designada al frente de GM Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue la primera mujer en dirigir la terminal que fabrica automóviles para esta zona de Latinoamérica.



También fue la primera mujer en presidir el Coloquio de Idea.



Uno de los momentos más importantes de su carrera y que hizo que su figura trascendiera el ámbito estrictamente empresarial ocurrió en octubre de 2013, cuando integró la lista de las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios, según la revista Fortune. Fue una de las doce mujeres que por primera vez figuraban en ese ranking.