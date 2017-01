En medio del repudio de organismos de Derechos Humanos, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió que "no fue el Gobierno el que mandó a reprimir" al grupo mapuche Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen y responsabilizó al juez federal Guido Otranto, quien firmó la orden de desalojo de las vías del tren La Trochita.



"El que mandó a reprimir, señores periodistas de todo el país, es el mismo juez que los liberó, Otranto, con la fuerza de Gendarmería, no fue el Gobierno el que mandó a reprimir", subrayó el mandatario provincial en declaraciones a la prensa.



Das Neves consideró que "cada uno hace su análisis" y "seguramente el juez Otranto debe estar preocupado porque puede perder el trabajo, puede perder 200 mil pesos como juez". Tras la fuerte repercusión y las críticas que despertó la represión al grupo mapuche que reclama tierras en el noroeste provincial, el gobernador de Chubut reclamó "responsabilidad" a quienes "fueron funcionarios y los que son legisladores y funcionarios".



"Acá el que mandó a reprimir es Otranto y se tienen que hacer responsable porque el originó todo esto; y antes de él, cuando fue nombrado juez, lo nombró La Cámpora, entre gallos y medianoche y ahí estaba (el diputado nacional Santiago) Igón", destacó Das Neves, al referirse al legislador que subió fotos a la red social Twitter que no eran de la protesta de mapuches en Argentina sino en Chile.



Para el mandatario chubutense, "un juez que no tiene nada que ver con la provincia del Chubut e hizo todos los atropellos, ahora está rebobinando porque sabe que evidentemente el nivel de recusaciones que tiene es muy importante".



"Entonces, direccionen bien, no tenemos problema en ponerle el pecho a todos los problemas que podamos tener, pero tenemos muchas preocupaciones, que pareciera que algunos no tienen. Ahí no hablan de trabajo, de educación, de salud, hablan de cosas que evidentemente tienen otra historia y se resuelven a nivel judicial", se quejó el gobernador.



Y agregó: "Vuelvo a repetir, esto de hacer política con la represión, termínenla, porque eso tiene patas cortas".



Las expresiones de Das Neves tuvieron lugar luego de los cuestionamientos que en los últimos días recibió su gobierno por la represión policial al grupo Lof en Resistencia, que comenzó el martes pasado con un desalojo a las vías del tren La Trochita y que luego continuó con otros episodios de violencia contra miembros de esa comunidad.



A los repudios de la Iglesia y Amnistía Internacional se sumaron organismos de derechos humanos, que en un documento conjunto le exigieron al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a Das Neves la solución inmediata del conflicto.



"Los recientes hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la comunidad son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo", señalaron las organizaciones, entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Madres Línea Fundadora y el SERPAJ.



En ese marco, la dirigente Nora Cortiñas emprendió viaje rumbo a Chubut para visitar a los mapuches del Lof en Resistencia, junto a dirigentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos (AEDD).