Das Neves dijo que hay gobernadores "furiosos" con la Casa Rosada

El gobernador chubutense, Mario Das Neves, volvió a criticar las transferencias de fondos de la Nación a Buenos Aires, advirtió que "esto va a traer cola" y sostuvo que hay mandatarios provinciales "furiosos" con la Casa Rosada.



"Estos 25 mil millones son un atropello al federalismo, esto ya pasó el año pasado con (Horacio) Rodríguez Larreta. No nos olvidemos que también se le dio un importe importante", señaló Das Neves, quien consideró que "que esto no es en desmedro de las demás provincias es mentira".



Durante una rueda de prensa, el mandatario justicialista señaló: "¿De dónde salen estos 25 mil millones? Salen de la torta federal, de la torta que tenemos que comer todos. Si Nación saca esta plata para provincia de Buenos Aires también tenés que sacar lo que les corresponde a las demás provincias, porque en su momento durmieron también a varios, durmieron a Armendariz, al doctor Viglione, a varios".



Das Neves consideró que se había "desandado un camino en la última reunión cuando tratamos el tema del Impuesto a las Ganancias, cuando estaban todos los gobernadores". "Pero esto va a traer cola, ya hablé con dos gobernadores y están los dos furiosos, a uno de ellos le gustaba más la Casa Rosada que su casa", subrayó.



Consideró que el Gobierno nacional debe empezar "a gobernar seriamente, yo voy a todas las reuniones, no tengo problema, cuando tengo que hablar bien de las cosas que se hacen bien no tengo problema, pero las cosas que no se hacen bien tengo todo el derecho a reclamar y de esto vamos a reclamar y vamos a ser muchos más gobernadores que en los reclamos anteriores".



"Porque aquellos que no lo hagan se lo va a exigir su propio pueblo, la gente está de vacaciones, en bermuda sentada en la arena, pero piensa en los problemas, se sube a un coche tiene que pagar impuestos, tenemos problemas con los chicos que están estudiando que van a tener que volver, los padres que van a pagar los alquileres que se fueron a las nubes, las expensas, el subte, va a quedar una ciudad para ricos. Así que todos los ricos que enfilen para la ruta Nº3 que crucen la General Paz y ahí se van a juntar todos", remarcó Das Neves.