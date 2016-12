Cumbre por Ganancias: siguen las negociaciones entre Macri y la oposición

Siguen las arduas negociaciones por la modificación del impuesto a las Ganancias, luego de que el Gobierno lograra al menos frenar momentáneamente el proyecto impulsado por la oposición. En estos momentos, según pudo confirmar ámbito.com, el presidente Mauricio Macri encabeza una cumbre en la residencia de Olivos de la que participan el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.



Fuentes parlamentarias de Cambiemos comentaron a este medio que Macri analiza el escenario mientras en el Senado esperan que convoque a una mesa de diálogo multisectorial en pos de consensuar sobre el gravamen.



En la Cámara alta están a la expectativa. La reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda iba a retomar el debate a las 11, pero por el momento quedó stand by a la espera de un llamado del Gobierno. De hecho, Pinedo solicitó postergar 45 minutos la reunión de Labor Parlamentaria mientras participa de la cumbre en Olivos.



Macri evalúa si accede al pedido de gobernadores, senadores opositores y la CGT para intentar llegar a un acuerdo, logrando estirar la discusión al menos una semana más, dado que no se firmó dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado -el bloque del Frente para la Victoria-PJ estaba a dos firmas de conseguir el dictamen de mayoría-.



El jefe de bloque del FpV, Miguel Pichetto, había dado una especie de ultimátum: si hasta las 11 de hoy el Presidente no concede la convocatoria multisectorial, los senadores buscarán avanzar con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, temido por los gobernadores.



Hoy el legislador rionegrino pidió al Gobierno "enviar alguna señal". "La pelota está del lado del Gobierno para salir de una situación compleja", agregó. Mientras tanto, su par bonaerense Juan Manuel Abal Medina sostuvo en diálogo con Radio 10 que van "a trabajar y a insistir para sacar el proyecto tal como vino de Diputados".



Tal como publicó ayer ámbito.com en el Gobierno -según una alta fuente presidencial- reconocen que "ahora estamos dispuestos a negociar" y "subir más el mínimo, podemos ver el tema de las escalas u otros temas pero siempre desde un proyecto racional".



En la Casa Rosada hubo un alivio cuando promediando la tarde se confirmó que en el Senado no se lograba un dictamen conjunto y por lo tanto la discusión pasa para la semana que viene.



