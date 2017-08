Críticas de Macri y Stolbizer a Cristina por no votar

El presidente Mauricio Macri declaró luego de sufragar en Buenos Aires "pregúntenle a Cristina por qué no vota" al ser consultado por los medios que cubrían su voto en Palermo.





La frase de Macri apunta a que la expresidenta y primera prencadidata a senadora bonaerense por Unidad Ciudadana se encuentra en Santa Cruz y anunció que no irá a votar por cuestiones logísticas.





A la frase del presidente se sumó la crítica de la precandidata a senadora nacional por el Frente 1Pais Margarita Stolbizer, quien consideró este domingo "lamentable" el hecho de que la expresidenta y rival de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner no se presente a votar.





"Más que sorprenderme me parecen lamentables los candidatos que no son de los distritos en los que compiten y los que no quieren votar donde tienen que votar", expresó la líder del GEN después de emitir su voto en el Colegio William Morris, de Castelar, partido de Morón.





De esa manera, Stolbizer criticó a la primera prencadidata a senadora bonaerense por Unidad Ciudadana, fuerza que informó que no votará en la provincia de Santa Cruz, donde está afincada, por razones operativas.





Sobre sus expectativas en cuanto a las PASO, la dirigente moronense sostuvo que esperaba "que sea una competencia pareja" y que "se elija a las personas con las que (el presidente Mauricio) Macri trate las leyes que hacen falta".