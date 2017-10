Cristina: "Unidad Ciudadana ha venido para quedarse"

Cristina Fernández habló en el Estadio de Arsenal de Sarandí ante sus seguidores sin hacer referencia a la derrota. Por el contrario, su discurso apuntó a fortalecer Unidad Ciudadana y a posicionar este espacio como "la base de la construcción de una nueva oposición"





La expresidenta resaltó que Unidad Ciudadana fue la única fuerza no oficialista que creció en cantidad de votos con respecto a las PASO "aun compitiendo contra la más enorme e inédita concentración de poder desde la restauración democrática; el resto de la oposición no aguantó el avance del oficialismo". Por este motivo consideró que su partido "emerge como la oposición más firme" al gobierno de Mauricio Macri.





Sin embargo, en un claro guiño al resto de la oposición remarcó que "Unidad Ciudadana ha venido para quedarse" pero propiciando la unidad de "todos los que pensamos que otra Argentina es posible".





En este sentido agregó: "La sociedad ha elegido qué modelo de oposición quiere. Nosotros nunca desprestigiamos a otras fuerzas políticas opositoras por más que que nos criticaron porque creemos que una fuerza opositora a este modelo económico y social insustentable necesita poder ampliar su crecimiento".





No obstante, Cristina reconoció que los números no alcanzan para superar a sus contrincantes pero descartó hacer "un espectáculo televisivo, no somos una fuerza televisiva, siempre hemos sido una fuerza nacional y popular".





Finalmente subrayó: "Unidad Ciudadana ha venido para quedarse, no será la totalidad, pero sí la base de la construcción de una alternativa a este gobierno. Sabemos que es una gran responsabilidad y queremos decir que aquí no se acaba nada, al contrario: hoy aquí empieza todo. Hemos recibido un voto fundacional, una semilla de esperanza política que desde mañana vamos a empezar a regar todos los días".