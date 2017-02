Cristina se volvió a grabar mientras cumplía con un trámite judicial

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a publicar este lunes un video en el que se la ve ingresando al Registro de Reincidencia de Río Gallegos, donde le tomaron las huellas digitales por orden del juez federal Claudio Bonadio.





Según relata la propia exmandataria, debió ir a aquella dependencia porque cuando la citaron "a hacer lo mismo en Comodoro Py y tuve que ir pese a que me lo podían hacer acá, no me las tomaron bien. Salieron mal".





Embed Rio Gallegos, 6 de febrero, el país que prometieron no es el que estamos viviendo. pic.twitter.com/T9Cx1DUdnz — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de febrero de 2017





"Ni eso siquiera hacen bien. Ahora me notifican que puedo hacerlo con un certificado de reincidencia a cinco cuadras de mi casa", critica en la filmación.





La expresidenta ya había posteado un video similar en noviembre pasado, cuando ingresó al juzgado federal de esta ciudad de Santa Cruz para cumplir también con una serie de requisitos administrativos en el marco de su procesamiento en la causa por la venta de dólares a futuro.





En esta nueva ocasión, Cristina Kirchner se grabó entrando al Registro de Reincidencia, que fue inaugurado durante su mandato, y destacó que allí fue "todo rápido. No era necesario pintarse los dedos. Es la tecnología que incorporamos".





"Seguro, rápido y cómodo. Todo esto es parte de la pesada herencia de nuestro gobierno. Fue inaugurada a fines del año 2014", comentó al ingresar al establecimiento.





Por otra parte, Cristina cuestionó a Bonadio por haberla hecho ir antes a Buenos Aires para completar este mismo trámite y aseguró que "lo hizo por varias razones".





"En primer lugar, para lograr la foto de ingreso a Tribunales, iguales que cuando me hizo viajar para notificarme", sostuvo en el video, al tiempo que también apuntó contra la gestión de Cambiemos: "Porque es un Gobierno de fotos, de fotos de colectivos falsos, de fotos timbreos que no existen o que están acordados".





De esta manera, la expresidenta también denunció "una persecución feroz" que, asegura, es para "tapar todo lo que está pasando".





"Para que el 7 veas en la tapa del diario a Máximo y Florencia en Tribunales. Si no sacan a mis hijos y a mí en las tapas de Clarín tienen que sacar la desocupación, la falta de trabajo, las oficinas que cierran", añadió.





Finalmente, la exmandataria se refirió a la filtración e las escuchas telefónicas entre ella y el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli,





Para ella, la difusión de los audios se corresponde con "un tramado mediático judicial de servicios de inteligencia puestos al servicio de tapar la realidad, perseguir y hacer control social".





"No es nuevo, lo conocimos con Macri en la Ciudad donde armó un sistema para escuchar gente y fue detectado, lo sobreseyeron a él al otro día pero el sistema esta probado y muchos ex funcionarios están siendo sometidos y eventualmente a juicio oral", agregó.