Cristina no votó y culpó a Aerolíneas

La expresidenta Cristina Kirchner finalmente no votó hoy en Río Gallegos, donde tiene radicado su domicilio, y alegó que esa situación se debió a que el único vuelo disponible de Aerolíneas Argentinas desde esa ciudad a Buenos Aires partía a las 9:20, dejándola sin margen para pasar por las urnas en la apertura del comicio.



Sin embargo, fuentes oficiales de Aerolíneas Argentinas señalaron a NA que la expresidenta podría haber optado por tomar alguno de los tres vuelos diarios que ofrece la compañía hacia Buenos Aires desde El Calafate, ciudad distante 300 kilómetros de Río Gallegos.La exjefa de Estado y sus hijos decidieron no viajar a Santa Cruz por "problemas de logística", pero la razón esgrimida generó polémica y fue cuestionada por Aerolíneas Argentinas.



"Si realmente hubiera querido votar hubiera viajado a El Calafate como hace habitualmente o, incluso, podría haber ido a votar a las 8:00 y a las 9.20 tomar el vuelo de Río Gallegos", señalaron las fuentes consultadas.



El compañero de fórmula de Cristina Kirchner en la lista de candidatos a senadores nacionales, Jorge Taiana, justificó a la expresidenta y responsabilizó a la línea aérea, a la que acusó de "reducir los vuelos".



"Aerolíneas ha reducido sus vuelos. No le daba los tiempos para ir y volver. Habría que preguntarle a Aerolíneas por qué reduce los vuelos", dijo Taiana en diálogo con Radio Mitre.



La respuesta llegó de parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien rechazó los argumentos del entorno de la expresidenta y le reclamó puntualmente que "brinde explicaciones" a los argentinos sobre su faltazo.



"Hay más vuelos a Santa Cruz que antes. A Santa Cruz y a otros puntos del país. Si es fue el motivo, como dijo Taiana, se informaron mal. Tendría que dar explicaciones ella y sería bueno que las diera", sostuvo Peña en conferencia de prensa desde el búnker de Cambiemos.



Antes de trasladarse al Club Arsenal de Sarandí, la expresidenta permaneció durante toda la jornada electoral en su departamento del barrio porteño de Recoleta, acompañada por su familia, y se permitió bromear a través de las redes sociales al difundir una fotografía junto a su nieto Néstor Iván.



"Hola, buen día a todos. Estoy acá en casa con Néstor Iván analizando el impacto de campaña en las redes...... Naaa!!! Es un chiste. Estamos mirando dibujitos. Buena jornada democrática para todos", escribió.