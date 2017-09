Cristina sobre los bolsos de López: "Lo odié como pocas veces he odiado en la vida"

La expresidenta Cristina Kirchner dijo que "odió" al exsecretario José López en medio del escándalo con los bolsos con dólares, sostuvo que es "inaceptable que la Justicia no haya podido identificar quién le dio ese dinero" y opinó que el exministro Julio de Vido "no sabía" de las irregularidades en su gestión.



"Lo odié a José López en ese momento, como pocas veces he odiado en la vida", sostuvo la exmandataria entre lágrimas al brindar una entrevista a Infobae.



"Tuve una gran indignación y enojo. Después me vino una gran tristeza y angustia. Pensé en los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política. Para mí fue brutal y terrible", remarcó.



La expresidenta se refirió así al escándalo por la detención del exsecretario de Transporte de la Nación el 14 de junio de 2016, cuando fue descubierto arrojando bolsos hacia dentro del monasterio "Nuestra Señora de Fátima" en el partido de General Rodríguez, con 8.982.047 dólares, 153.610 euros y 59.114 pesos.





"Quisiera saber cuándo y quién le entregó ese dinero, porque me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados y numerados, todavía la Justicia no haya podido determinar el hilo de quién se los dio y cuándo se lo dio. Me resulta inaceptable que la Justicia no haya podido identificar quien le dio ese dinero a L+opez", insistió.



En este camino, negó que supiera de irregularidades en el manejo de fondos públicos en el área y explicó: "¿Vos crees que yo podía saber que hacia cada funcionario? Es imposible. El que diga eso está mintiendo. Es imposible saber que hace cada funcionario".



"Nunca le pregunté a De Vido si sabía lo de Lopez o no. Pienso que no lo sabia porque me lo hubiera dicho par advertirme del peligro. Yo estaba en El Calafate y quería patear todo", apuntó.