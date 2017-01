Cristina le apuntó al juez Lijo y a la Corte por la divulgación de las escuchas

La expresidenta Cristina Kirchner responsabilizó hoy al juez federal Ariel Lijo y a la Corte Suprema de Justicia por la divulgación de las escuchas de sus conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli y denunció que "no se ordenaron para investigar nada" sino para "hacer espionaje político".



A través de Twitter, la mandataria indicó que Juan Rodríguez Ponte, director de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, es hijo del intendente de la localidad de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, de la coalición oficialista Cambiemos.



"El hijo del intendente PRO. No es el titulo de un película. Es Juan Rodríguez Ponte, designado por la Corte como director ejecutivo a cargo de las escuchas... Además, como todo hace juego con todo, Rodríguez Ponte es el secretario de juez Lijo. El mismo que organizó las escuchas... El juez, el fiscal y la Corte. #watergateautoctono", advirtió.



En este camino, la expresidenta sostuvo que "las escuchas no se ordenaron para investigar nada", sino que "se usó esa causa" contra Parrilli sobre el presunto encubrimiento del prófugo Ibar Pérez Corradi "para hacer espionaje político".



Más adelante, la exmandataria afirmó que "nadie dice de dónde salieron las escuchas del #watergateautoctono", y se pregunta: "¿A quién le quieren hacer creer que no tienen nada que ver con el espionaje político y divulgación de las escuchas?".



Citó la expresidenta además a la abogada Graciaña Peñafort, una de las artífices de la Ley de Medios, quien advirtió en las redes sociales que el juez Lijo "no ha cumplido la ley, que le da un plazo de 120 días para abrir la causa o destruir el material".



"La escucha es del 11/7/2016. Como verá, Su Señoría, están más que vencidos los plazos que usted tenia para usar la info o destruirla. Sepa, señor juez, que usted incumplió un expresa obligación que le impone la ley 25.520, que es ordenar la destrucción. Poco importa señoria si usted no tuvo nada que ver con la filtración de las escuchas. Se filtraron porque usted omitió ordenar su destrucción", escribió Peñafort.