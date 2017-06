Cristina Kirchner, contra el Gobierno: "¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?"

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar contra el Gobierno a partir de las cifras difundidas por Unicef, que revelan que en el país la mitad de los niños son pobres, y preguntó "¿qué más quiere que ajusten los argentinos?".



"Ya les subieron las tarifas, el transporte, los alquileres, las prepagas, los peajes, las expensas, los remedios, los alimentos, no llegan a fin de mes, venden el auto, se mudan a deptos más chicos, dejan de consumir primeras marcas, no pueden comprar en cuotas... Y además pusieron techo a las paritarias. ¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?", señaló la exmandataria.



En su cuenta en la red social Twitter, Cristina Kirchner repasó cifras del informe de Unicef y publicó un artículo del diario La Nación que en su titulo señala: "Ajuste en marcha: Macri le ordenó a su Gabinete recorte de gastos para 2018".



"El 47,7 por ciento de hogares con niñas, niños y adolescentes no cuenta con suficientes ingresos para acceder a la canasta que define la línea pobreza. La pobreza extrema afecta al 10,8 por ciento de los niños y adolescentes del país, frente al 5,6 por ciento de la población general. En términos absolutos, esto implica que hay en la Argentina 5,6 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria, de los que 1,3 millones están en extrema pobreza, es decir que sus ingresos son insuficientes para una canasta básica de alimentos", indicó la expresidenta.