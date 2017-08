La precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, aseguró que su espacio ganó las PASO en el distrito y dijo que el país vivió un "bochorno" con la difusión de los datos escrutados.





Según el 95,67% de las mesas escrutadas, Esteban Bullrich aventajaba a Cristina Fernández de Kirchner por 0,08 puntos.

"El resultado de las elecciones parlamantarias en la provincia de las elecciones parlamentarias es que hemos ganado con Unidad Ciudadana", enfatizó la ex presidenta.Finalmente, a las 3.45 de la madrugada, Cristina Kirchner habló ante la multitud que la esperaba en el comando de Unidad Ciudadana montado en el Estadio de Arsenal de Sarandí. En ese momento había un 95% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires y los votos de Cambiemos y el kirchnerismo representaban el 34,15% y el 34,14% del total, respectivamente."Quiero contarles que tenía pensado hablar como normalmente en todas las elecciones. Hablar a las 22 o las 23 ,que es cuando normalmente se conoce los datos, y agradecer a todas y todos los que fueron a cumplir con su deber cívico", resaltó para después recalcar: "Pero nunca, se los juro de corazón, pensé que tenía que pedirles perdón por este bochorno que hoy hemos vivido en nuestro país. No lo vi nunca en ninguna elección"."Lo que hemos vivido hoy. Esto de montar un show para que salga en un 'prime time' es por sobre todas las cosas una ofensa a los que hoy fueron de manera leal votar y lo que se merecían es conocer el resultado de las elecciones", agregó.Luego, la ex mandataria continuó con una serie de reclamos al gobierno nacional."De cada tres ciudadanos, dos le dijeron no a este ajuste. Vamos a pedirles al gobierno que cambie el rumbo económico. Que cambie porque la realidad siempre termine", indicó."Queremos pedir que se pare de destruir trabajo. Queremos pedir los que hasta hace un año y medio comían todos los días puedas seguir haciéndolo y que por favor revisen las tarifas porque la gente no puede pagar la luz, el gas. Miren que cuatro pilares y cosas sencillas les pedimos", resaltó.Por último, indicó que "hoy uno de cada tres argentinos han votado en defensa propia, y hay que unificar esa defensa propia".