Cristina cerró su campaña en Racing

En la recta final de la campaña, la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezó este lunes un acto en el estadio de Racing, en Avellaneda, donde fustigó al presidente Mauricio Macri, de quien dijo que "su única lealtad es a los grupos concentrados de la economía".





Desde el mediodía la gente se "concentró" para escuchar el mensaje de la expresidenta, quien hizo hincapié en la necesidad de ganar el próximo domingo para "poner un límite" al Gobierno.





A diferencia de lo que había sucedido el 20 de junio pasado en el estadio de Arsenal de Sarandí con motivo de la presentación en sociedad de Unidad Ciudadana, cuando las referencias al justicialismo estuvieron prácticamente ausentes, esta vez el acto abundó en apelaciones simbólicas a esa fuerza política, en sintonía con la estrategia trazada para recapturar el voto peronista que en las PASO se volcó a otras opciones electorales.





En ese sentido, la exmandataria se preguntó a quién votarían Juan Domingo Perón y su esposa "Evita" si estuviesen vivos, y no esperó a escuchar el murmullo de la gente para responder por ella misma: "Evita a Cristina. Perón a Taiana. Y los dos juntos a Unidad Ciudadana".





Luego de deshacerse en loas a Perón, en ocasión de un nuevo aniversario de la movilización popular que marcó su ascenso como líder de masas, Cristina Kirchner contrastó con el tipo de "lealtad" que a su entender inspira al actual Gobierno.





"Después de 20 meses de Gobierno, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía. Es (lealtad) a las mineras, lealtad a los fondos buitres. Lealtad a su familia, a sus amigos, a sus socios. Lealtad a Edenor, a Edesur. Esa es la lealtad que hoy puede exhibir el Gobierno", arremetió.





"Por eso ser peronista hoy es decir ´basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo´", disparó Cristina, que fue precedida en la palabra por la primera candidata a diputada nacional de UC, Fernanda Vallejos, y el candidato a senador Jorge Taiana.





Con la unanimidad de las encuestas marcando una corta ventaja a favor del candidato oficialista Esteban Bullrich , el mensaje de la exjefa de Estado se centró en apelar al voto útil de la oposición para hacer posible una remontada final en las urnas que a la postre le otorgue la victoria a UC.





"Hay que reflexionar. Estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país. Estamos a tiempo de decirles ´así no´. No es cuestión de partidos, es cuestión de sentido común y patria", subrayó.





Al respecto, pidió no volver a entregarle un cheque en blanco a un Gobierno que a su juicio "no cumplió ninguna de las promesas" que había planteado durante la campaña del 2015.





"Si estás mal porque creíste en lo que te prometían, creíste las cosas que te dijeron y te prometieron y no te cumplieron ninguna. Si estás mal, no votes más mentiras. Si amás a tu país, a la Argentina y ves lo que están haciendo con el petróleo, con las Malvinas, con la deuda y con tantas cosas, si amás a la Argentina no votes ajuste", indicó.





Durante su exposición, Cristina desplegó un arsenal de cuestionamientos hacia el Gobierno, desde el acuerdo firmado con el Reino Unido hace más de un año para habilitar actividades conjuntas en las Islas Malvinas, hasta la postura que adoptaron las autoridades respecto a la desaparición de Santiago Maldonado y la situación de Milagro Sala en Jujuy, pasando por las políticas de endeudamiento, "tarifazos" y "precarización laboral".





Al advertir sobre los efectos de una eventual reforma laboral, recordó que a fines de los 90 ella se opuso a propuestas de "flexibilización laboral" y volvió a hacerlo durante el Gobierno de la Alianza cuando se trató la llamada "ley Banelco".





Sin nombrarla, señaló a Margarita Stolbizer como "miembro informante" de aquel oficialismo que en la Cámara baja "pidió el voto para aprobar esa ley contra los trabajadores".





"Esa diputada hoy acompaña -dicen que desde la oposición- una fórmula como senadora y dice que no va a votar en contra de los trabajadores. ¿Cómo les voy a creer si ya lo hizo una vez?", espetó Cristina Kirchner, que aclaró que "todos los compañeros y compañeras que conforman UC jamás van a levantar la mano contra los intereses de los trabajadores y de las clases medias".





Para concluir, la expresidenta exhortó a cada uno de los presentes en el acto a "convencer a dos más" de la necesidad de elegir a UC para "volver a poner en órbita el pueblo en la patria".





"Hace 3 años poníamos en órbita el Arsat 1. Vamos a volver a poner en órbita al pueblo en la patria, porque la Argentina no es de ellos, es del pueblo. Argentina no es una Sociedad Anónima, es la patria y es de todos", culminó Cristina Kirchner, quien finalizó el encuentro despuntando unos pasos de baile junto a Taiana al ritmo de "Nunca de faltes" de Antonio Ríos.





Por su parte, el excanciller insistió en recurrir al acompañamiento en las urnas de los votantes peronistas para engrosar el caudal electoral de UC.





"Debemos persuadir a todos los peronistas a que acompañen lista de Unidad Ciudadana. De esa manera garantizaremos la victoria", aseveró.





En la previa a los discursos, y mientras sonaba por los altoparlantes del estadio la canción "Un beso y una flor" de Nino Bravo, La Cámpora desplegó una bandera gigante sobre una de las tribunas que rezaba "te juro que mañana volveré", una suerte de variante del ya clásico "Vamos a volver" de la militancia kirchnerista.