Cristina de campaña: "Quiero un país normal"

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner apuntó esta tarde contra el Gobierno al sostener que le le gustaría retornar a "un país normal donde todos vuelvan a sentirse cuidados y respetados" y "no maltratados".



"Quiero un país normal en el que todos y todas vuelvan a sentirse cuidados y respetados, no maltratados.



Hay mucho maltrato. No hay derecho a maltratar así a la gente. Respeto, cuidado y buen trato. Es lo que pedimos de los gobernantes hacia todos los argentinos y argentinas", destacó la expresidenta al encabezar un acto de campaña en Malvinas Argentinas.



Por otra parte, cuestionó a quienes se oponen a que en la Argentina se indague sobre las responsabilidades en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, y al respecto dijo que "están a un pasito de volver a hablar de campaña antiargentina como cuando pasaba durante la dictadura".



"Es necesario que el Gobierno vuelva a a recuperar las cordura y el prestigio ante los organismos internacionales", concluyó.