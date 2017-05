Cristina brindó una entrevista a la televisión: "Hoy siento que el pueblo argentino está desamparado"

Cristina Kirchner brindó este jueves una entrevista al canal de cable C5N y dejó varias frases de la actualidad política y social del país. "En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades. Yo me siento con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo popular, nacional y democrático. De reagrupar fuerzas para que esto no se desmadre"



"Era hora". Con esa frase respondió Cristina Kirchner cuando le preguntaron por el duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en la homilía por el 25 de mayo que se realizó esta mañana. En primera fila escucharon el presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada. Detrás de ellos, todo el gabinete y las autoridades de los restantes poderes del Estado.



"Este 25 de mayo me da tristeza. Me da desamparo. Me da soledad. Siento que el pueblo argentino, parte del pueblo argentino, está desamparado", declaró la ex jefa de Estado en un reportaje en C5N.



La ex mandataria volvió a hablar de la "estafa electoral" de Cambiemos porque prometió medidas en la campaña de 2015 que, según aseguró Cristina Kirchner, nunca se instrumentaron desde el Poder Ejecutivo. "Si hubiéramos mentido, posiblemente hubiéramos ganado", lanzó. Y propuso decretar la emergencia alimentaria, laboral y tarifaria.



El precio de los alimentos



"Los alimentos pueden bajar de precio absolutamente. Con una menor intervención de la que estoy prometiendo. Precios Cuidados fue un éxito. Yo tengo que decir lo que pienso: si tenemos de secretario de comercio a un miembro de la familia propietaria de la cuarta cadena de supermercados....", aseguró Cristina Kirchner.



La frase alude a Miguel Braun, cuya familia controla La Anónima, la principal cadena de supermercados de la Patagonia. "Yo la conozco bien porque es la única opción que hay en El Calafate", explicó CFK.



Las frases más importantes



"Estamos endeudados en 97 mil millones de dólares. Es más del doble de lo que se endeudó la dictadura. Hay que revisar esta deuda. Y estoy preocupada por los fondos de los jubilados, porque van a terminar sacando los fondos de ahí".



"¿Quieren autocrítica? Mi sector político no ha estado a la altura cuando votó leyes que perjudicaron a la gente. Lo tengo que decir".



"Escuché que alguien se arrepintió de haber votado a Rosenkrantz y Rosatti. ¿Pero qué hacemos con tu arrepentimiento? Alguien va a tener que dar cuenta de todo esto".



"No estuvieron a la altura del contrato electoral que firmaron. Fueron diputados y senadores porque los votaron. Quizás ellos pensaron que los defendían mejor de esa manera. Tal vez pensaron que era lo mejor, pero lo cierto es que a esta altura de las circunstancias ya no puede haber equivocaciones".



"Voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer una persona con responsabilidades. Yo me siento con la responsabilidad históricas de reagrupar al peronismo".