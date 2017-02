Convocaron a un paro nacional de mujeres para el próximo 8 de marzo

Miles de mujeres participaron en el "Tetazo" en varias ciudades del país tras el polémico operativo contra tres mujeres que hacían topless en una playa de Necochea y convocaron para el paro nacional de mujeres del 8 de marzo.





En el obelisco organizaciones feministas convocadas por el colectivo "Agitaciones Contra el Acoso Callejero" realizaron el "Tetazo" en reclamo de "la soberanía de los cuerpos".





Una de las leyendas más repetidas en el evento difundido en las redes sociales, y que también se llevó a cabo a la misma hora en varias ciudades del país, fue: "La teta que molesta es la que no se vende".

Desde temprano las agrupaciones comenzaron a llegar al obelisco, en donde se concentraron y con el paso de las horas se fueron sumando más y más mujeres, algunas con sus torsos descubiertos y otras, sólo acompañando el reclamo.





"Mostrar las tetas no es delito, esto habla de la hipocresía y la doble moral que tenemos como sociedad, que solamente permite el cuerpo femenino que vende, y el que se ve en la televisión", indicó Fernanda González, de la agrupación Mumala.





"Nuestro cuerpo es nuestro territorio y soberanía, y lo vamos a defender. Nosotras somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo", remarcó González, quien estuvo presente en el obelisco y señaló que "algunas chicas se animan a mostrar y otras no, pero de eso también tenemos que ser respetuosas".





En tanto, Daiana Asquini de "Las Piqueteras" explicó a NA que piden el cambio del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires . "Queremos la eliminación de todos los artículos del Código que fueron emitidos por la dictadura. La teta no ofende a nadie" y agregó: "estamos en contra del comportamiento antidemocrático y vamos a defender nuestro derecho a mostrar nuestro torso y exhibir los pezones".





También de la manifestación, participó Karina Abregú, quien es víctima de violencia de género , y a quien su pareja la prendió fuego y ella quedó con el 55% del cuerpo quemado.





"Está lleno de hombres que vienen a vernos desnudas. Pero no vienen cuando hablamos sobre violencia de género. Me llama la atención ver a muchos hombres mayores acá mirando, estos no vienen a acompañar", señaló.





Las mujeres manifestantes, aclararon que no sólo lo hicieron por el episodio ocurrido en Necochea, sino también para reclamar igualdad de derechos y decir basta a la violencia de género.





Mariel Fernández, una fotógrafa independiente colgó una serie de fotografías, en las que se puede ver a varias mujeres desnudas. "Cuando vi lo que pasó en Necochea, subí a mi Facebook una foto mía en topless y muchos conocidos me pidieron que les hiciera fotos para ésta pequeña muestra", comentó Fernández, que explicó que "la idea era mostrar que el cuerpo no es un objeto".





De la manifestación además de agrupaciones feministas también participaron referentes de partidos políticos como Vilma Ripoll del MST y Victoria Donda de Libres del Sur. "Las únicas con derecho a decidir sobre nuestras tetas y nuestro cuerpos somos nosotras mismas, las mujeres", dijo Ripoll.

En el obelisco, además de organizaciones, partidos políticos y mujeres que se autoconvocaron, hubo una gran cantidad de hombres que fueron sólo a mirar, y hasta incluso algunos, a insultar.





"No es positivo que mientras nosotras estamos nos manifestamos contra el patriarcado y para decir que nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos, vienen cientos de hombres a mirarnos o a decir que somos todas lesbianas", indicó Soledad, una joven de 25 años que salió de su trabajo en un call center y se sumó a la concentración, sobre la avenida Corrientes.