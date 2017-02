Confirmaron sobreseimientos de todos los imputados por el Megacanje durante el Gobierno de De la Rúa

La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de todos los funcionarios y banqueros que aún venían siendo investigados por el "Megacanje" de la deuda externa durante el gobierno de Fernando De la Rúa.





El Megacanje fue una operación financiera realizada en 2001 que consistió en postergar diversas deudas por tres años para las que vencían antes del 31 de diciembre de 2010.





El monto fue de unos 50.000 millones de dólares, reduciendo los vencimientos de deuda para 2011 a 3.000 millones.





Como compensación por esa postergación, los intereses de la deuda fueron aumentados al 7% anual, aunque las tasas de interés efectivas fueron entre 14,5 y 16 por ciento anual, y la deuda creció muy fuerte.





En la causa ya habían sido sobreseídos el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, entre otros.





Ahora, la Cámara ratificó los sobreseimientos de Jorge Amadeo Baldrich, ex Secretario de Hacienda; Horacio Tomás Liendo, ex asesor de Cavallo; Norberto López Isnardi, ex director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público; Ernesto Marcer, ex Procurador del Tesoro de la Nación; Carlos Federico Molina, ex director nacional de Crédito Público; y Guillermo Mondino, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía.





A todos se los investigaba por supuestamente haber beneficiado a determinados bancos en la gestión de la operación y el cobro de comisiones millonarias por intervenir en el proceso.





En primera instancia, Ramos sobreseyó a todos en base a la absolución dictada en el Tribunal Oral Federal a favor de Cavallo.





En la misma resolución, también fue sobreseído el ex embajador de Estados Unidos David Mulford.