Confirmaron que Anahí fue abusada sexualmente

Estudios de laboratorio complementarios a la autopsia realizada al cuerpo de Anahí Benítez determinaron que la menor asesinada fue abusada sexualmente y los investigadores sospechan que en el hecho habría participado más de una persona.





Así lo reveló Lucio De La Rosa, el abogado de Marco Bazán, uno de los detenidos por el crimen de la menor, tras salir de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde su defendido fue indagado por las fiscales a cargo de la investigación.





El abogado informó que la fiscalía "reformuló la descripción del hecho y le sumó una persona más, a determinar su identidad" como involucrada en el ataque.





"Dijo que Bazán, junto con otro individuo, ocasionaron este resultado de muerte. Habla de una imputación de abuso sexual con acceso carnal", indicó.





El letrado mencionó asimismo que "se levantó un rastro de semen en el ano de la víctima y está en proceso de investigación".





"No se le imputó a mi asistido, pero sí se le sumó una descripción del hecho. Hasta no tener los cotejos de ADN no se lo puede imputar", precisó.





Los investigadores mandaron a hacer análisis de ADN para determinar si Bazán y Marcelo Villalba, los dos detenidos por el crimen de la menor, estuvieron involucrados en el ataque sexual revelado por los estudios complementarios.





Este lunes, Bazán amplió su declaración ante las fiscales Verónica Pérez y Fabiola Juanatey, quienes están a cargo de la investigación por el asesinato de la adolescente de 16 años.





El abogado de Bazán dijo que su defendido "pidió que le exhiban la tijera" que pertenece a un íntimo amigo de la víctima y que fue hallada por la Policía en la casa del detenido.





"Bazán dijo que esa no era la tijera (que estaba en su casa) y la describió. No la reconoce", indicó el abogado.





Además, volvió a apuntar contra la Policía y mencionó que "Bazán dio nombre y apellido de los funcionarios que lo apretaron en Avellaneda y pidió que los desafecten de la investigación".





"Estas personas siguen en la investigación. Esta defensa no va a permitir que sigan haciendo averiguaciones", aseguró.





Sostuvo que "están buscando a un responsable y vincular a alguien a la imputación".





"Bazán hoy se sometió a todas las preguntas de la fiscalía y las respondió", afirmó.





El abogado insistió con su denuncia sobre las irregularidades que tiene la investigación del caso y dijo: "Cuando una causa toma la repercusión que tomó en el marco de los medios, con una víctima y no hay respuestas para la comunidad, la Policía se maneja de una manera irregular".





"Cualquier penalista que ejerza la profesión choca contra estas irregularidades. Presenté un escrito en la Fiscalía General para que desafecten a las dos fiscales a cargo de la UFI 2 y que se designe a otro fiscal", señaló además.





Destacó que su defendido "prestó su sangre para el cotejo y su celular para que sea periciado".





"Voy a acreditar la inocencia de mi defendido", manifestó el abogado.





El cuerpo de la joven fue hallado semienterrado en la reserva Santa Catalina del partido de Lomas de Zamora, el pasado 4 de agosto, tras permanecer desaparecida durante casi una semana.