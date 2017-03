Confirmado: 190 mil personas pagaron su entrada para ver al Indio en Olavarría

La productora En Vivo S.A., que organizó el show del "Indio" Solari en Olavarría, sabía que iban a ir más personas que las 155 mil que se había estipulado como máximo en el contrato con la Municipalidad de esa ciudad. Este dato, que para los investigadores era una presunción, y para los que estuvieron en el concierto, una obviedad, quedó confirmado días atrás cuando la empresa que vendió los tickets informó finalmente a la fiscal del caso, Susana Alonso, que se emitieron "al menos 190 mil entradas".



En el contexto de las dos muertes ocurridas el sábado 11 de marzo mientras Solari y su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, tocaban sus canciones, se complica la situación judicial de los hermanos Martín y Marcos Peuscovich, titulares de En Vivo. Según contaron fuentes del caso a Infobae, los empresarios serán citados a declaración indagatoria "lo antes posible" y la imputación que empieza a perfilarse contra ellos es la de "estrago doloso agravado" por la muerte de personas, que prevé una pena de hasta 20 años de prisión.



Los dueños de la empresa Tuentrada.com, contratada por En Vivo para comercializar los ingresos al recital, informaron a Alonso que vendieron al menos 190 mil tickets, sin contar las de fuera de Capital y Provincia, que todavía no habían sido rendidas a la casa central de la compañía.



La fiscal ahora pidió una pericia técnica con especialistas en "manifestaciones" de la Policía Federal y de Bomberos Voluntarios para comprobar a través de los videos tomados por los drones que todas esas personas finalmente hayan ido. Parece una mera formalidad, porque además hay que contabilizar a todas las personas que ingresaron sin entradas. Las grabaciones de los drones llegaron el viernes a Olavarría procedentes de Mar del Plata y serán revisadas en las próximas horas.



Para corroborar la responsabilidad de la productora y la presunción con respecto a que esperaban más que las 155 mil personas que cabían según los cálculos sobre la superficie del predio La Colmena (a razón de un espectador por metro cuadrado), fuentes judiciales revelaron a este medio que En Vivo había asegurado el concierto con la expectativa de que fueran 200 mil personas. Ese es otro dato que los acerca al posible delito.



Los primeros aportes de los especialistas de Bomberos confirmaron a la fiscal Alonso que hubo "sobreabundancia de público" y que no se tomaron medidas para evitar avalanchas, como instalar vallados en el predio. Pero con las imágenes de los drones en su poder, la fiscal espera evaluaciones precisas en las próximas horas.



"Desde lo documental sabemos que podían ingresar 155.200 personas. También, que entraron 190 mil y que se sacó un seguro un seguro por 200 mil. Ahora, hay que probar en la realidad cuántas personas había o si sobrepasron los 155 mil", detalló una fuente del caso.



La determinación de cuánta gente fue efectivamente a La Colmena servirá para activar el llamado a declaración indagatoria de los hermanos Peuscovich, por ahora únicos imputados en la causa caratulada momentáneamente como "averiguación de causales de muerte". Dadas las circunstancias, todo parece indicar que la Justicia les imputaría a los empresarios el delito de "estrago doloso".



"Con el aporte de los Bomberos sobre que no habían sectorizado el campo para evitar avalanchas y que en los videos se ve que sacan personas y que a otras no las pueden sacar, más el parate que hizo el 'Indio', ya habría motivos para una imputación, aun sin saber cuánta gente realmente fue", admitió a Infobae una alta fuente judicial que trabaja en la causa.



La noche del sábado 11, el "Indio" Solari paró varias veces el show por la cantidad de gente apretada que había cerca del escenario. Reclamó la presencia de Defensa Civil, pidió a la gente que se corriera "dos metros para atrás" con el fin de dar lugar a los apretujados de adelante, y amenazó con suspender el show, aunque también dijo que eso podía ser peor. En una de las interrupciones, visiblemente preocupado, el ex líder de Los Redondos, le dijo a su público ferovoroso: "Tengan cuidado. Habíamos quedado en eso. Estuvimos hablando toda la semana que iba a venir mucha gente. Hay 200 y pico de mil personas y son diez por los que estamos teniendo quilombo".