"Con Dujovne se viene el ajuste", pronosticó Vanoli

El expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, estimó que con la llegada de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda "muestra que se viene el ajuste".



A su criterio, en el Gobierno se discute "a qué velocidad y profundidad" se dará el ajuste del gasto, "ya que 2017 es un año electoral y eso afectará el resultado de las elecciones".



En declaraciones a radio Diez, Vanoli advirtió que la economía "está en recesión" y aseguró que el Gobierno toma medidas "que favorecen a los ricos y perjudican a sectores medios y populares".



Por caso, dijo: "no se entiende que en medio de una recesión tomen una medida que desalienta el consumo y promueve la bancarización, que sirve para blanquear la economía", en referencia a la eliminación del reintegro de IVA para las compras con tarjeta de débito.



Por su parte, el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, señaló que "la economía no necesita un cambio de ministros, sino un cambio de rumbo".



"Ahora vienen por el costo laboral. Pero es muy difícil cambiar eso convenciendo a los sindicatos. La Argentina ya hizo esa receta en el pasado para aumentar el empleo y lo que termina pasando es lo contrario", alertó.



Según Álvarez Agis, "la economía no arranca".