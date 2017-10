Con algunas demoras, los correntinos eligen gobernador

Con algunas demoras arrancaron los comicios en Corrientes, donde más de 810.000 votantes están habilitados para elegir gobernador, en una elección polarizada entre el oficialista Gustavo Valdés (UCR), de la alianza Eco (Encuentro por Corrientes)+Cambiemos y Carlos "Camau"Espínola (PJ), del frente Corrientes Podemos Más.



Fuentes policiales y autoridades del comicio señalaron a Télam que hubo algunas demoras aisladas en la capital correntina y en localidades como Bella vista y Sauce, provocadas por la ausencia de presidentes de mesa en varios colegios.



Esto retrasó el inicio del acto electoral en esos establecimientos educativos, pero la situación tendía a normalizarse en el transcurso de la mañana.



Además de Valdés, que cuenta con el apoyo de Cambiemos, y Espínola, ex funcionario del kirchnerismo apoyado por varios gobernadores peronistas, como tercera opción se presenta Sebastián Ríos Brisco, impulsor del PRO (Propuesta Republicana) pero luego distanciado de esa fuerza, como candidato del partido Proyecto Popular.



Con el eslogan de alinear nación, provincia y municipio en un mismo proyecto, el radical Valdés, actual diputado nacional, no sólo contó en campaña con el apoyo y acompañamiento del gobernador radical Ricardo Colombi, sino también del gobierno nacional. Varios funcionarios nacionales visitaron la provincia y el presidente Mauricio Macri estuvo en un acto de cierre de campaña en la localidad de Mercedes.



El eje de la propuesta del candidato de Eco+Cambiemos fue promover la continuidad del modelo de gestión del gobernador Ricardo Colombi y el trabajo conjunto con el Gobierno nacional para el desarrollo de la provincia.



Valdés lleva como compañero de fórmula a Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), actual vicegobernador, que busca su reelección en el cargo.



Por su parte, el candidato de la oposición, Carlos "Camau" Espínola, convocó durante la campaña a los correntinos a "terminar con 16 años de pobreza y falta de oportunidades", en referencia a los períodos en que gobernó Colombi y también su primo, Arturo Colombi (luego distanciado del mandatario).



El ex intendente de la ciudad de Corrientes tiene como compañero de fórmula a un massista, el actor Eugenio "Nito" Artaza. Durante la campaña Camau se mostró a si mismo como "el cambio" y dijo que su relación con Macri, en caso de ser electo, será "excelente".



Más de 810.000 correntinos estarán habilitados para votar hoy y elegir gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en 67 municipios. Corrientes figura fuera del cronograma nacional debido a las intervenciones federales.



El presidente de la Junta Electoral provincial, Gustavo Sánchez Mariño, informó que son 254 los establecimientos educativos dispuestos para la votación y más de 2.560 mesas.



En estos comicios, los electores encontrarán 41 boletas en el cuarto oscuro, producto de las colectoras que adhieren a los distintos frentes, lo que anticipa, según señalaron autoridades electorales, un lento recuento de votos.