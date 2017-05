Comic-Con: la convención más grande de cultura pop llegó al país

El evento, que a partir del año 2013 se realiza en nuestro país, convocó para esta edición a grandes figuras internacionales que desde el primer día fueron la principal atracción. Entre ellas estuvo Luc Besson, que ayer atendió a la prensa. El director de El perfecto asesino, filme que significó el despegue de la carrera de Natalie Portman, se presentó esta tarde ante el público. Pero las grandes estrellas del inicio fueron los protagonistas de dos de las series más importantes del momento. Por un lado, Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven en Stranger things , la popular serie de Netflix . La joven, furor entre los adolescentes, estuvo junto a más de 400 fanáticos que, mediante un ticket especial, lograron sacarse fotos con su ídola. Luego, brindó un panel muy especial.





Además, estuvo Nikolaj Coster-Waldau, quien le da vida a Jaime Lannister en Game of thrones . "Siempre me interesó la actuación, era uno de esos chicos molestos que de pequeños querían llamar la atención, aunque hoy para mí es una pasión. Mi interés por lo que hago radica en las múltiples versiones que podemos ser de nosotros mismos", dijo el actor.





El intérprete habló sobre su rol en la serie de HBO y, entre risas, reconoció que la primera vez que leyó el guión pensó: "Qué mundo loco, qué personaje lindo me tocó, que en el primer capítulo tiene sexo con su hermana y empuja un niño por la ventana". "Me pareció interesante que él arranca en un lugar muy oscuro y uno piensa que es la persona más horrenda, aunque luego vamos conociendo cómo piensa", agregó. Nikolaj se desvivió en elogios hacia sus compañeros de elenco Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow) y Lena Headey (Cersei Lannister), y admitió que tuvo mucha suerte en tener este gran personaje pero que, fuera de eso, le gustaría ser uno de los dragones.





Comic Con







Eleven, la más buscada

Millie Bobby Brown, a sus 13 años, ya es toda una celebridad. Pero la ingenuidad propia de su edad hace que no tenga aires de diva, sino todo lo contrario. Durante todo el día se la vio asombrada y emocionada por lo que le estaban transmitiendo los fanáticos que se mostraban enloquecidos por su sola presencia. Se acercó a los más pequeños con mucha dulzura para firmar autógrafos y hasta se la vio sosteniendo una bandera con los colores de la Argentina que decía Stranger things. Además, dueña de una voz imponente, regaló unos minutos de canto en su conferencia.





A la hora de hablar sobre la serie brindó las siguientes reflexiones. "Lo primero que hice cuando me enteré del show fue llorar, y después pegué un grito. Me gusta Eleven porque es poderosa, una heroína, icónica, y además es una mujer. Lo más difícil de actuar de Eleven es que es adorable y puede patear traseros al mismo tiempo", contó la joven estrella. Con respecto al éxito que tuvo la ficción, se mostró sorprendida al confesar: "Hablábamos con los chicos, diciendo que la serie no iba a ser grande, y estuve muy equivocada". También contó sobre sus amigos en el set: "La escena en que conocí a mis compañeros fue la mas difícil. Llovía, hacía frío y me encontré con tres adolescentes que no dejaban de hacer chistes. Les pedía que se apuraran para terminarla. Hoy son como mis hermanos".





Con respecto a Winona Ryder expresó: "Winona es tan buena actriz, es como mi segunda mamá. Nos volvimos muy cercanas y me dijo que alguna vez va a venir a la Argentina". En ese momento, hablando de sus compañeros se emocionó y dejó una reflexión final sobre la serie de Netflix: "Es nostálgico, es para cualquier edad, y creo que lo que ama la gente es que es un show familiar".