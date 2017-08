Comenzó la veda electoral: cuáles son las prohibiciones

A las 8 comenzó la veda electoral que pone fin a las campañas a 48 horas del inicio de las PASO y veta la difusión de encuestas, además de iniciar el cronograma que prohìbirá el domingo la realización de espectáculos y fiestas y la venta de bebidas alcohólicas, entre otros puntos.



Los precandidatos de los comicios realizaron ayer sus cierres y aprovecharon la mañana de este viernes para dar sus últimos mensajes con sus propuestas. Así dieron cumplimiento con el artículo 31 de 26.571 que establece que las campañas electoral "finalizan 48 horas antes del inicio del acto eleccionario".





Sin actos ni encuestas (con el vacío legal de las redes sociales)



No pueden haber reuniones electorales ni entrega de boletas



El domingo queda prohibida la venta de alcohol y los shows



Con el inicio de la veda, lo que empieza a regir es el artículo 71 del Código Electoral Nacional que establece una serie de prohibiciones hasta las 21 del domingo.La normativa veta "la realización de actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo".Tampoco se puede "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre", o sea, hasta las 21 del domingo.Pero las redes sociales, que no existían cuando se creó el Código, son parte de un vacío legal por lo que Twitter, Facebook Instagram se convertirán en la arena política para encuestas, mensajes y bocas de urna.Durante la veda tampoco se pueden "admitir reuniones de electores", "ofrecer o entregar boletas" ni abrir "organismos partidarios" en un radio de 80 metros de una mesa de votación.Desde las 0 del domingo y hasta las 21 de ese dìa no podràn estar abiertas "las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas", sean mercados, restaurantes o bares.También estarán prohibidos "los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado", indica el Código.