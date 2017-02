El senador nacional por la Unión Cívica Radical Julio Cobos estimó que el acuerdo de condonación de deuda al Grupo Macri puede ser considerado "nulo" y respaldó el rechazó "por abusivo" realizado por la fiscal general Gabriela Boquín.



"Hay que ver cual es la competencia de este director (funcionado del ministerio de Comunicaciones), este acuerdo puede ser nulo. Para realizarlo se requiere un empleado de planta y con el respaldo de una resolución", manifestó Cobos.



"Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio presidente (Mauricio Macri). Creo que la fiscal ha actuado bien diciendo esto no puede ser, esto es abusivo, veremos ahora como evoluciona este tema", añadió.



En declaraciones formuladas a radio El Mundo el legislador radical recordó que la salida de la convertibilidad originó reclamos porque había una salida de hecho pero no de derecho.



"Era muy común que las empresas dejaran de pagar el canon porque no se les permitía subir las tarifas. Esto se vio durante muchos años después de la salida de la convertibilidad", puntualizó Cobos.



"Esto llevó en numerosos casos a juicios, la mayoría los perdió el Estado, porque se rompió esa condición contractual que era la convertibilidad", agregó.



El legislador mendocino explicó que se trata de una deuda por el canon de alrededor de 290 millones de pesos/dólares por lo que multiplicando esa cifra por 16 pesos, precio aproximado actual del dólar, se arriba a los 4600 millones.