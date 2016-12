Cobos celebró el acuerdo del Gobierno por Ganancias

El senador Julio Cobos celebró "el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la CGT por ganancias, que era un paso fundamental para destrabar este tema. Ahora resta esperar la reunión con los gobernadores y luego con las fuerzas políticas. Tenemos que dar tratamiento en el Senado para lograr un texto que compatibilice el intereses de los trabajadores con la cuenta públicas".

El exvicepresidente de la nación explicó que "está previsto convocar a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a las 16, en caso de que se superponga con la reunión con los integrantes del Poder Ejecutivo, haremos un cuarto intermedio para continuar después, pero esta la voluntad política de los bloques de tratarlo el miércoles por lo que tenemos que llegar con un proyecto consensuado".

"El acuerdo alcanzado modifica el mínimo no imponible, la actualización automática de todos los montos, además las horas extras de días no laborables y feriados tienen un plus que quedará exento de pagar ganancias. Para plasmar el acuerdo al que arribaron los representantes de los trabajadores y el gobierno, tenemos dos variables: las escalas, que ya se ha acordado la movilidad que era algo muy importante. Y en función de la confección de las escalas definitivas surgirá el mayor o menor impacto fiscal, y el tema impositivo. Con este panorama esperamos poder avanzar para plasmar el nuevo acuerdo" finalizó Cobos.