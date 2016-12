Claudio Abruj, "incómodo" con la situación de Milagro Sala en su agenda

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, reconoció que la situación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala , "no es un tema que se pueda llevar adelante cómodamente en la agenda política", al tiempo que manifestó su "condena y repudio" a la "violencia institucional" ejercida por la Policía de Jujuy la semana pasada.





"El presidente Macri está ocupado con ese tema. El reclamo internacional no es sólo de los organismos, sino que distintos presidentes y visitas lo plantean. No es un tema que se pueda llevar adelante cómodamente en la agenda política", sostuvo el funcionario nacional.





En diálogo con Radio Nacional, Avruj manifestó que los pedidos internacionales para liberar a la dirigente kirchnerista "no son vinculantes hasta el momento" y subrayó que "para el Gobierno nacional Milagro Sala no es una enemiga, no es una perseguida política, en absoluto".





"Como Gobierno nacional, tenemos que respetar el federalismo, que implica la autonomía provincial y la independencia de la Justicia en todo nivel", agregó.





El integrante del Ministerio de Justicia se refirió a los incidentes registrados la semana pasada en los Tribunales de Jujuy, en los que la diputada nacional Mayra Mendoza fue agredida y el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla, golpeó a un policía provincial.





"Mi comentario es el de la mayoría de la sociedad: condenar y repudiar todo tipo de violencia. En primer lugar la violencia institucional, la violencia ejercida por la policía. Hay escenas más que elocuentes que no deberían ocurrir. Hay que condenar esta violencia y también la de Horacio Pietragalla, que bajo ningún punto de vista puede justificarse y menos siendo funcionario público", señaló.





Tras reconocer que "hubo un sistema de seguridad que falló y no fue cuidado", Avruj destacó que la legisladora de La Cámpora, por su rol de diputada nacional, "tenía una prioridad" para pasar el vallado policial, aunque criticó que "eso no ameritaba tirar las vallas, la provocación, los golpes".