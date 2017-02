Citaron bajo advertencia de ser llevado por la fuerza pública a Prat Gay

El fiscal federal Jorge Di Lello citó al exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a declaración testimonial en la causa "dólar futuro" que involucra al macrismo, y "bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública" si vuelve a faltar sin aviso.



Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal volvió a convocar a Prat Gay para el 15 de marzo próximo a las 9 de la mañana, luego que no concurriera a una citación de días atrás a la que había sido citado.



También bajo advertencia de ser llevados bajo la fuerza pública en caso de no asistir a la audiencia, fueron citados el periodista Roberto Navarro para el 16 de marzo, y el economista Juan Carlos de Pablo para el 21 de ese mes.



Por otra parte, el fiscal en virtud que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, no respondió aún un pliego de preguntas, le dio diez días hábiles para que lo hiciera en función que se encuentra en Brasil.



La causa iniciada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria tras ser acusada por una etapa anterior en la compra venta de dólar futuro la expresidenta Cristina Kirchner.



La denuncia original fue hacia el titular del Banco Central Federico Sturzenegger y el juez federal Claudio Bonadio es por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad.



Asimismo, el fiscal Di Lello también pidió investigar al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; al director del Banco Central de la República Argentina, Mario Curat; al jefe de asesores de la Presidencia, José Torello; y a las firmas Caputo y Chery Socma SA por la posible vinculación con la compra de dólar futuro.