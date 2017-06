Cerraron los comicios en La Rioja, Chaco y Corrientes

Las elecciones municipales de Corrientes, las primarias de Chaco y las legislativas parciales de La Rioja se desarrollaron este domingo con normalidad, en el inicio del calendario electoral 2017 y con la ausencia de los principales dirigentes de los diferentes espacios en el primer test de la política nacional.



En la ciudad de Corrientes se votaron los cargos de intendente y diez concejalías con tres listas: la alianza oficialista Haciendo Corrientes que lidera el PJ, el frente ECO+Cambiemos y Frente para la Victoria (FPV).



El intendente justicialista Fabián Ríos pretende su reelección de la mano de Haciendo Corrientes y tuvo como principal competidor al frente Encuentro por Corrientes (ECO) y Cambiemos, que presentó una fórmula conformada por los médicos y ex funcionarios Eduardo Tassano y Emilio Lanari.



En tanto, la lista del FPV estuvo integrada por fuerzas de izquierda y agrupaciones kirchneristas, una fórmula compuesta por la ex diputada comunista Sonia López y un dirigente joven como Javier Solís.



En este turno electoral, además, se utilizó a modo de prueba -y por primera vez en la provincia- el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Se instalaron las máquinas en sólo dos escuelas.



Por otro lado, en Chaco se votó en unas PASO para renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados provincial en julio. Se optó entre 23 listas divididas entre once fuerzas partidarias.



En La Rioja, en tanto, los comicios se realizaron para elegir diputados provinciales en siete de los 18 departamentos de la provincia.



En todos los casos aún no se oficializaron los resultados.