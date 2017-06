Dos referentes de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Elisa Carrió y Nicolás Massot, defendieron el aumento de los pasajes y gastos de representación que implicó un incremento de los ingresos de los diputados, mientras el líder de Frente Renovador (FR), Sergio Massa, fustigó en duros términos esa medida adoptada por las autoridades de la cámara baja.



La polémica se desató a raíz de la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó -en acuerdo con los bloques mayoritarios- de aumentar el 100 por ciento los gastos de representación (de 10.00 a 20.000 pesos) y el canje de pasajes (de 20.000 a 40.000), lo que eleva a unos 95.000 pesos de bolsillo el ingreso de los legisladores.



Esta resolución fue rechazada desde el Frente Renovador y los bloques de izquierda, mientras el GEN aún no se expidió sobre este tema.



La líder de la Coalición Cívica-Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró que "cada vez que se han aumentado los gastos de representación, han salido siempre a rasgarse las vestiduras, pero yo siempre me manifesté en defensa porque ganamos menos que un juzgado de primera instancia".



Al justificar su postura, la diputada de la CC señaló que los diputados "a veces tienen que mantener dos familias" y agregó: "Yo a veces no puedo pagar un cartel en la elección con la plata que nos da el Estado y veo carteles a lo largo y ancho del país: a esas personas les sobra el dinero".



En tanto, el presidente del bloque de diputados del Pro, Nicolás Massot, precisó que "no hubo un aumento sino una transparentación de los gastos de los pasajes" y vaticinó que, en un futuro, esta medida implicará "un posible ahorro" para la cámara baja.



En un reportaje a Radio Mitre, Massot explicó que "no fue un aumento sino una transparentación de los gastos por pasajes" y justificó el incremento en los gastos por representación, aunque se pronunció a favor de que "ambos ítems se incorporen a las dietas".



"Esta reforma le va a salir más barato a los argentinos, al equiparar los pasajes al tramo Buenos Aires-Córdoba, los que lo utilicen lo canjearan y los que no, lo blanquearán. Los que no usen serán parte de la dieta formal y no fomentará un circuito informal", remarcó.



En cambio, el líder del FR, Sergio Massa, calificó de "vergüenza" la resolución que aumenta las sumas en concepto de gastos de representación y de los montos que reciben por 20 tramos y anunció que los bloques de su espacio firmarán un pedido para que no se les aplique el aumento.



"El PRO se junta con el kirchnerismo para aumentarse la dieta de los diputados pero no quieren juntarse para bajar los precios", afirmó Massa, en alusión a su proyecto para bajar el IVA a un conjunto de productos de la canasta familiar.



Por medio de un video, Massa expresó que "mientras cae el consumo de alimentos básicos como la leche, diputados de Macri, diputados kirchneristas y diputados de Carrió firman un pedido para subirse un 100 por ciento sus gastos y un 70 por ciento sus viajes".



"Parece que no saben cómo ayudar el bolsillo de la gente pero sí como llenar los bolsillos propios", disparó.



La decisión de actualizar el monto que perciben mensualmente los legisladores también generó el rechazo de otros sectores políticos que ya adelantaron que no van a percibir el incremento, en tanto otros tildaron de "inoportuna" la medida y llamaron a "un debate integral" que incluya también los sueldos en la Justicia.



Desde la izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano, adelantó que no cobrará el incremento dispuesto para algunos conceptos que perciben los integrantes de la Cámara baja.



En ese marco, el Frente de Izquierda Socialista (FIT) calificó como "indignante" este aumento, pero recordó que fue "un pedido que hicieron varios bloques".



"No lo vamos a cobrar. Es indignante mientras millones de trabajadores y jubilados viven en la pobreza y son víctimas del ajuste. Se aumentan 30.000 pesos cuando 3 millones de jubilados cobran la mínima, se están firmando paritarias a la baja y siguen los despidos y suspensiones", dijo el FIT en su comunicado.



A su vez, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Juan Manuel Pedrini justificó la necesidad de la medida al señalar que "los aumentos estaban congelados desde hace varios años", pero coincidió con algunos legisladores en que el momento no era "oportuno".



El incremento fue en respuesta a una nota que recibió el presidente de la Cámara, que llevó la firma de los diputados de la UCR, del PRO, del Frente para la Victoria-PJ, de la Coalición Cívica y del Movimiento Evita.