Carrió afirmó que "algunas personas del Gobierno" quieren "proteger" a De Vido y dijo sentir "cansancio moral"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, co fundadora de Cambiemos, afirmó este sábado que el exministro de Planificación Julio De Vido tiene "protección" de "todo el sistema político y judicial" incluidas "algunas personas del Gobierno" y dijo sentir "cansancio moral".



Carrió pidió que "acá se destape como en el Lava Jato, que se sepa quiénes recibían las coimas" de la constructora Odebrecht, pero se quejó de que "nadie quiere hacer el acuerdo" judicial para que la empresa brasilera confiese a quiénes pagó sobornos.



En ese sentido, remarcó que "todo el sistema político y judicial está destinado a proteger a De Vido" y afirmó: "Toda la clase política, de todos, y cuando digo todos incluyo a algunas personas del Gobierno".



"¿Por qué cuidan tanto todos a De Vido? Porque De Vido puede hablar y si llegara a hablar, podría comprometer a todos: empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos, a todos", manifestó la diputada nacional en declaraciones a Radio Mitre.



Al ser consultada sobre qué funcionarios nacionales estarían encubriendo al diputado del Frente para la Victoria, la referente oficialista evitó dar nombres y manifestó que "algunos en el Gobierno, no Mauricio, pueden querer que se proteja a De Vido, porque le hacía favores a todos".



"Hay un lobby para evitar que se lo involucre y para que se tape la contribución a las campañas políticas" por parte de compañías internacionales, afirmó Carrió y agregó: "Hay una orden escrita de omertá (Código de Silencio de la Mafia italiana) para que De Vido esté sentado en su banca".



Además, a través de su cuenta de Twitter, expresó: "Tengo un profundo cansancio moral, me cuesta creer en alguien. Nunca creí que me podía pasar esto en un Gobierno de Cambiemos. Todos, sin exclusiones, quieren proteger a De Vido".



Por otra parte, la cofundadora de Cambiemos pidió al Gobierno que averigüe quiénes están detrás de las "operaciones falsas" en su contra, ya que resaltó que es "una aliada central" del presidente Mauricio Macri.



Carrió se refirió así a la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito que realizó un "albañil" llamado Saúl Enrique Paz, quien la semana pasada confesó ante la Justicia que había realizado esa presentación a cambio de 1.500 pesos y que no sabía qué estaba firmando en el momento en que hizo la acusación.



Para la referente oficialista, detrás de las causas en su contra hay "sectores de la SIDE, sectores de la inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y también puede ser que haya sectores vinculados a altos rangos del Poder Judicial, o alguna asociación entre algún juez y el presidente de la Corte" Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.



"Pero también pueden ser sectores de la política de la Provincia de Buenos Aires", barajó la legisladora nacional y, tras recordar que denunció a dirigentes del Frente Renovador; al exgobernador Daniel Scioli; al exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez; y al intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, agregó: "Estamos haciendo la limpieza de la Provincia de Buenos Aires que nadie quiere hacer. Por eso es muy complicada la cuestión".



En este sentido, sostuvo que "el Gobierno mismo es quien tiene que estar interesado en saber quiénes" hacen "operaciones falsas en su contra" y agregó: "Tienen que averiguarlo, porque yo soy una aliada central del Presidente".



La diputada pidió a la Casa Rosada que averigüe "si hay personas directa o indirectamente vinculadas al Gobierno, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires; a las relaciones entre personas de la Provincia de Buenos Aires; a (el hermano del juez federal Ariel Lijo, Alfredo) Freddy Lijo; a (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa; o a (el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo".



Y añadió: El Presidente no tiene nada que ver con esto y estoy segura de que (el director general de la AFI, Gustavo) Arribas tampoco".